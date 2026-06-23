Pronostico Repubblica Ceca-Messico: senza i tre punti sarà eliminazione

Repubblica Ceca-Messico è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Avere l’opportunità di giocare davanti ai propri tifosi fa spesso la differenza in un Mondiale. Ed il Messico non sta facendo eccezione: El Tri, infatti, si è qualificato ai sedicesimi con un turno d’anticipo. E pure il primo posto nel gruppo A, come da pronostico, è già in cassaforte.

Due vittorie in due partite per la selezione guidata da Javier Aguirre, tre gol realizzati e neppure uno subito. Difficile immaginare un avvio migliore di questo per una rappresentativa che ha tanta voglia di stupire come nelle altre due edizioni in cui ha avuto l’onere e l’onore di organizzare la rassegna iridata (1970 e 1986), raggiungendo i quarti in entrambe le occasioni.

Il Messico, in barba a qualunque pressione, nella gara inaugurale ha fatto un sol boccone del Sudafrica, piegato 2-0 in un Azteca traboccante di gioia, più sofferta invece la vittoria contro la Corea del Sud, abbattuta venerdì scorso a Zapopan grazie a un gol di Romo (1-0). Una gara, quella contro i sudcoreani, che sarebbe dovuta terminare in pareggio – dopo i primi 45′ noiosissimi la ripresa ha regalato qualche emozione in più – e che El Tri ha fatto sua approfittando di un clamoroso errore del portiere Kim Seung-gyu, colpevole di essersi fatto sfuggire il pallone tra le mani dopo una comoda uscita.

Cechia spalle al muro

Quel che contava, in ogni caso, era prendersi i tre punti. Già, perché adesso Aguirre potrà permettersi di giocare l’ultima partita della fase a gironi con assoluta serenità, magari preservando qualche titolare in vista del primo match della fase ad eliminazione diretta (il Messico nei sedicesimi sfiderà una terza classifica dei gironi C, E, F, H, I).

All’Azteca invece la Repubblica Ceca non sarà nelle condizioni di fare troppi calcoli. Un’eventuale sconfitta estrometterebbe Schick e compagni dalla manifestazione, perché con un solo punto in classifica sfumerebbe pure il ripescaggio tra le otto migliori terze. In realtà anche un pareggio, di fatto, condannerebbe gli uomini di Miroslav Koubek: con due punti l’eliminazione è praticamente certa.

Ma come mai i cechi sono arrivati alla terza giornata con le spalle al muro? Colpa della sconfitta all’esordio con la Corea del Sud (2-1) e del mancato successo con il Sudafrica (1-1).

Giovedì scorso la Repubblica Ceca ha offerto un’altra prestazione deludente, facendosi riacciuffare dai Bafana Bafana a sette minuti dalla fine. Ancora una volta troppo passiva e timida la squadra di Koubek, dominata a livello di possesso pure dagli africani (38% contro 62%), capaci peraltro di creare più occasioni. Il secondo posto rimane un miraggio: solo in caso di sconfitta della Corea del Sud – improbabile – e successo contro il Messico – ancora più improbabile – la Repubblica Ceca riuscirebbe a scavalcare gli asiatici. Koubek si affida al collaudato 3-5-2 con Schick e Hlozek a formare la coppia d’attacco, mentre Aguirre ritrova Montes dopo aver scontato la squalifica nella partita con la Corea del Sud.

Come vedere Repubblica Ceca-Messico in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Messico è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana) all’Estadio Azteca di Città del Messico, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Con un Messico condizionato dal probabile turnover nonché privo di assilli di classifica, la solidità difensiva mostrata dalla selezione di Aguirre nelle prime due uscite potrebbe fisiologicamente allentarsi. La Repubblica Ceca, costretta a gettarsi in avanti alla disperata ricerca dei tre punti, capitalizzerà la sua incredibile costanza realizzativa (17 gol segnati nelle ultime 18 gare), ma presterà inevitabilmente il fianco alle letali ripartenze degli esterni messicani. Il segno Gol è abbinabile alla doppia chance interna: le motivazioni della Cechia, al di là del fattore campo, faranno verosimilmente la differenza contro un Messico già concentrato sugli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Messico

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek.

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Brian Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Raul Gimenez, Quinones.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1