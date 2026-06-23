Pronostici Colombia-RD del Congo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Colombia-Congo: Luis Diaz e compagni vogliono chiudere al primo posto nel girone. Ecco marcatore e tiri in porta

Ha iniziato nel migliore dei modi la Colombia il suo Mondiale, con una vittoria senza nemmeno sudare più di tanto contro l’Uzbekistan: tre a uno e tutti a casa. E primi tre punti messi in cassaforte.

Adesso l’obiettivo, evidentemente, diventa quello di cercare di prendersi il primo posto nel girone: vincere contro il Congo, che al debutto ha fermato il Portogallo, sarebbe un mattone pesantissimo. Poi sì, forse si dovrebbero fare dei calcoli all’ultima giornata, ma ci sarebbe anche il passaggio del turno in maniera aritmetica. E siccome, crediamo fortemente, che quello del Congo sia stato un exploit difficile comunque da ripetere, la situazione ci pare indirizzata verso una vittoria sudamericana. Per questo andiamo a vedere le nostre scelte.

Pronostici Colombia-Congo: le nostre scelte

C’è un giocatore della Colombia che fa sempre la differenza. E che è subito andato a segno, dimostrando di avere delle qualità che pochi hanno nella sua squadra. Parliamo ovviamente di Luis Diaz, un giocatore che può decidere i match come e quando vuole. Anche contro il Congo è lui il maggiore indiziato a trovare la via della rete nel corso del match. Ha un passo, tra le altre cose, molto diverso da tutti gli altri. Giocatore totale.

Per quanto riguarda invece i possibili tiratori in porta, e confermando la nostra tesi di prima (la Colombia parte con tutti i favori del pronostico) ci concentriamo sui sudamericani: almeno una conclusione dentro lo specchio della porta avversaria ce l’aspettiamo da James Rodriguez (obiettivo centrato anche nel primo match) e, un’altra, da Arias, un centrocampista che ha i tempi di inserimento davvero giusti.

Quindi, andando a ricapitolare: Luis Diaz marcatore plus, Arias e James Rodriguez over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 5,36 volte la posta.