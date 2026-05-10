Pronostico Colonia-Heidenheim: colpo di coda clamoroso?

Colonia-Heidenheim è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Con quattro risultati utili nelle ultime cinque partite, tra i quali il pareggio sul campo del Bayern Monaco, l’Heidenheim ha la possibilità, vincendo sul campo del Colonia che è salvo, di tenere vive le proprie di speranze salvezza.
Gli ospiti sono ultimi in classifica ma a soli tre punti dalla zona che permetterebbe, nel caso di incastri positivi all’ultima giornata, di prendersi lo spareggio per la permanenza nella Bundesliga. Il momento per la truppa che gioca in trasferta è sicuramente importante, praticamente è il migliore della propria stagione, e non ci stupiremmo se rimanesse tutto aperto, dietro, fino all’ultima giornata.
Il Colonia anche sta bene, non lo possiamo negare. Pure in questo caso parliamo di quattro utili nelle ultime cinque e la sensazione che si sarebbe potuta giocare una stagione diversa con un po’ di voglia in più. Ma ormai l’obiettivo principale è stato raggiunto quindi il pensiero di molti è alla prossima stagione. Insomma, come detto prima, il colpo esterno non è poi così impossibile.
Come vedere Colonia-Heidenheim in diretta tv e streaming
La sfida Colonia-Heidenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Heidenheim è quotata 3.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.35 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Allora, entrambe a segno non ci pare possa essere messo minimamente in discussione. E poi, per quelle che sono le motivazioni della partita, occhio al colpaccio esterno che regalerebbe alla Bundesliga un’ultima giornata di campionato clamorosa in chiave salvezza.
Le probabili formazioni di Colonia-Heidenheim
COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozakacar, Lund; Krauss, Johannesson; Waldschmidt, Kaminski, Bulter; El Mala.
HEIDENHEIM (4-4-2): Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Dinkci, Schoppner, Dorsch, Ibrahimovic; Pieringer, Zivzivadze.
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