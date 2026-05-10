Pronostico Amburgo-Friburgo: si chiude una settimana bellissima

Amburgo-Friburgo è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Vero che la testa potrebbe essere alla finale di Europa League conquistata nel mezzo della settimana dopo aver ribaltato il Braga in casa, ma il Friburgo deve anche pensare per forza di cose a queste ultime due partite di campionato. Perché se quella finale dovesse andare male sarebbe importante riuscire, almeno, a prendersi una qualificazione europea per la prossima annata.

Adesso i bianconeri ospiti sono al settimo posto in classifica e hanno la possibilità di chiudere i conti in maniera definitiva. Un punto di vantaggio sul Francoforte – che ha già giocato in questo turno – e quindi una vittoria permetterebbe di andare all’ultima giornata proprio sicuri di un paio di cose. E l’Amburgo, ormai salvo e senza niente da poter chiedere, non è che dovrebbe creare chissà quali problemi. Ovvio che i padroni di casa di vorrebbero congedare con un risultato positivo, ma lo spirito della vacanza un poco si è impadronito nel corso delle ultime settimane e la tensione che invece è bella viva nella squadra ospite crediamo possa fare la differenza.

Ora, non è sicuro che il Friburgo riesca a vincere, ma non crediamo possa perdere. Quindi una gara da doppia ci pare la cosa più scontata, ma andiamo a vedere insieme nel nostro pronostico come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Amburgo-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Friburgo è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata 2.40 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Visto il punto di vantaggio al Friburgo potrebbe andare bene anche il pareggio. Ma noi crediamo che gli ospiti faranno di tutto per vincerla questa partita e chiudere i conti. Quindi affermazione esterna (i meno coraggiosi possono andare di doppia) in una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Amburgo-Friburgo

AMBURGO (3-4-2-1): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Omari; Mikelbrencis, Remberg, Lokonga, Gronbaek; Vieira; Glatzel, Konigsdorffer.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2