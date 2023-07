Liverpool-Leicester, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Liverpool-Leicester è un’amichevole e si gioca domenica alle 11:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Terminato il ritiro tedesco, anche il Liverpool è partito alla volta dell’Asia, dove disputerà due amichevoli nell’ambito del Singapore Trophy, che un anno fa fece suo grazie al successo su un’altra squadra inglese, il Crystal Palace.

Prima dell’atteso test con il Bayern Monaco, in programma mercoledì prossimo, il primo avversario dei Reds sarà il Leicester, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship, la Serie B d’oltremanica. Le Foxes, chiuso definitivamente quel magnifico e forse irripetibile ciclo aperto con la vittoria del titolo nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina, puntano a tornare subito in massima serie dopo l’amara ed inattesa retrocessione. Per riuscirci hanno arruolato Enzo Maresca, ex collaboratore di Guardiola al Manchester City, che già un anno e mezzo fa aveva deciso di mettersi “in proprio” accettando la proposta del Parma. L’ex centrocampista del Siviglia, successivamente tornato a Manchester, si augura che quest’avventura possa essere diversa da quella emiliana, che durò soltanto pochi mesi. Il suo Leicester ha iniziato il suo precampionato con una sconfitta contro il Peterborough, poi ha inanellato tre vittorie consecutive contro Northampton, Leuven e Port. Avrebbe dovuto affrontare anche il Tottenham in Thailandia, ma la gara con gli Spurs di Ange Postecoglou è stata annullata a causa del maltempo.

Non sono mancati i gol nelle amichevoli giocate dal Liverpool, che in Germania ha battuto 4-2 il Karlsruhe e pareggiato 4-4 con il Greuther Furth. Jurgen Klopp in questi giorni ha salutato il suo capitano, Jordan Henderson, anche lui attratto dalle sirene saudite: dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Al-Ettifaq, allenatore dall’ex compagno Gerrard.

Come vedere Liverpool-Leicester in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Liverpool e Leicester è in programma domenica alle 11:00 al Singapore National Stadium di Singapore, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti Reds e Foxes. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La Championship inizia una settimana prima rispetto alla Champions League, con le Foxes che debutteranno già domenica prossima in casa contro il Coventry. Un dettaglio che potrebbe influire in un match che, ad ogni modo, riserverà almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Liverpool-Leicester

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Alexander-Arnold, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

LEICESTER (4-3-3): Hermansen; Castagne, Souttar, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumare, Winks; Albrighton, Iheanacho, Daka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2