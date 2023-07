Barcellona-Real Madrid, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Barcellona-Real Madrid è un’amichevole e si gioca sabato alle 23:00: statistiche, notizie, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Amichevole? Solo sulla carta. Real Madrid e Barcellona, le due big di Spagna animate da un’antichissima rivalità, non potranno mai essere accomunate da un sentimento di “amicizia”. A livello sportivo, s’intende.

“El Clàsico” è sempre “El Clàsico”. Sia se il contesto è quello del “Bernabeu” sia se va in scena in Texas, in uno stadio che di solito ospita gli incontri di football dei Dallas Cowboys. Entrambi convolti nel Soccer Champions Tour, gli uomini di Carlo Ancelotti e quello di Xavi non potevano non incrociarsi nelle rispettive tournée statunitensi, a poco più di dieci giorni dalla prima giornata della Liga 2023-24, quando si comincerà a fare sul serio. La sfida dell’AT&T Stadium altro non è che un gustoso antipasto del duello a cui assisteremo tra qualche mese, visto che (quasi) come ogni anno il titolo sarà roba loro. Nell’ultima Liga l’ha spuntata il Barcellona, più continuo delle Merengues, che invece hanno dato la sensazione di focalizzarsi maggiormente sull’Europa. Non un’annata esaltante per il Real, che ha portato a casa “solo” Supercoppa Europea, Mondiale per Club e Coppa di Spagna. In quello che probabilmente sarà l’ultimo anno di Ancelotti in panchina – il tecnico emiliano ha accettato l’offerta della federazione brasiliana e diventerà selezionatore dei verdeoro dalla prossima estate – i Blancos vogliono alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni.

Real Madrid, due vittorie su due negli Usa

È stato un buon Real quello visto nelle prime due amichevoli con Milan (3-2) e Manchester United (2-0), partito subito con il piglio giusto. Bene i nuovi, in particolar modo l’ex Borussia Dortmund Bellingham, che Ancelotti sta schierando dietro alle due punte.

Il Barcellona invece è sceso in campo solo in un’occasione ed ha perso 5-3 con l’Arsenal. La tournée dei blaugrana è stata funestata da un virus gastrointestinale, che non gli ha permesso di disputare il test con la Juventus, originariamente in programma sabato scorso. Xavi dovrebbe effettuare molti cambi rispetto alla partita contro l’Arsenal, con Koundé, de Jong e Kessié che si candidano per una maglia da titolare. Nel Real Madrid Courtois torna a difendere i pali dopo essere rimasto in panchina contro i Red Devils.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Barcellona e Real Madrid è in programma sabato alle 23:00 all’AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli uomini di Xavi e quelli di Ancelotti. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202).

Il pronostico

Alla luce di quanto visto finora non dovrebbero mancare gol e spettacolo in questo atipico “Clàsico” di fine luglio. Entrambe le squadre sono ancora in rodaggio e non è semplice individuare un chiaro favorito, soprattutto in un match così carico di significati. Tuttavia, il Real Madrid ha dato la sensazione di essere più pronto e non solo per il fatto di aver giocato una gara in più. Ipotizziamo un successo dei Blancos in una gara in cui dovrebbero segnare entrambe.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé; Kessié, Romeu, de Jong; Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouaméni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3