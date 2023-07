I pronostici di sabato 29 luglio: Brasileirao, Zweite Liga e amichevoli

I pronostici di sabato 29 luglio: il piatto forte di giornata è l’amichevole tra Real Madrid e Barcellona. In campo anche Napoli e Atalanta.

Il Summer Champions Tour, che coinvolge alcuni tra i club più blasonati d’Europa in tournée negli Stati Uniti, propone oggi una tra le sfide in assoluto più interessanti e ricche di fascino, quella tra le due grandi rivali di Spagna, Barcellona e Real Madrid. Un’amichevole solo sulla carta, che nessuno vuole perdere anche se in palio c’è ben poco.

I Blancos di Carlo Ancelotti hanno dato prova di essere già sul pezzo ribaltando da 2-0 a 2-3 il Milan nel primo test statunitense e battendo con un comodo 2-0 il Manchester United. Da rivedere invece i blaugrana, sconfitti 5-3 dall’Arsenal. Per la squadra di Xavi quella con i Gunners era la prima amichevole dopo l’annullamento del match con la Juventus per un virus gastrointestinale che ha falcidiato la rosa a disposizione del tecnico catalano. Ad ogni modo il Real sembra avanti rispetto ai suoi eterni rivali e dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte. Terza amichevole anche per il Napoli campione d’Italia: gli azzurri contro la Spal non hanno brillato e nel test con l’Hatayspor potrebbero di nuovo non riuscire a tenere la porta inviolata. Gare potenzialmente prolifiche pure quelle che vedono protagoniste Atalanta e Genoa contro Bournemouth e Monaco.

Pronostici altre partite

In Superligaen, massimo campionato danese, il Copenaghen potrebbe risentire delle fatiche di coppa – in settimana ha giocato il preliminare di Champions League contro il Breidablik – e non sarà una passeggiata affrontare il Vejle in trasferta.

Anche il Molde deve fare i conti con il doppio impegno: i campioni di Norvegia proveranno a riscattare la sconfitta con l’HJK andando a vincere in casa dello Stabaek. Si giocano le restanti partite della prima giornata di Zweite Liga: esordio complicato per l’Hertha Berlino in casa del Fortuna Dusseldorf. In Brasile, infine, la Fluminense dovrebbe avere la meglio contro un Santos pericolante e disastroso in trasferta.

Vincenti

• Vejle o pareggio (in Vejle-Copenaghen, Superligaen, ore 16:00)

• Molde (in Stabaek-Molde, Eliteserien, ore 18:00) • Fortuna Dusseldorf o pareggio (in Fortuna-Hertha Berlino, Zweite Liga, ore 20:30) • Fluminense (in Fluminense-Santos, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Valerenga-Sandefjord, Eliteserien, ore 15:30

• Bournemouth-Atalanta, amichevole, ore 16:00 • Genoa-Monaco, amichevole, ore 20:30 • Independiente-Boca Juniors, Liga Profesional, ore 22:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Kaiserslautern-St. Pauli, Zweite Liga, ore 13:00

• Napoli-Hatayspor, amichevole, ore 18:30

• Barcellona-Real Madrid, amichevole, ore 23:00

Il “clamoroso”

Pareggio in Hacken-Elfsborg, Allsvenskan, ore 15:00