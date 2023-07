Tennis, una lettrice più sexy di lei non l’avete mai vista

Tennis, avete mai visto una lettrice più sexy? L’ultimo post condiviso sui social ha scatenato le fantasie degli utenti: in bikini è più splendida che mai.

Il suo volto non è nuovo agli appassionati di tennis, sebbene non sia celebre per essere un’atleta. La stella dello sport in famiglia è il fratello, considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Eppure, anche la protagonista di questo articolo è riuscita a guadagnarsi una grande popolarità tra i tifosi e non solo, facendo breccia nel cuore di tantissimi utenti online.

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram non è poi così difficile capire per quale motivo, negli ultimi tempi, abbia attirato così tanto le attenzioni del web. La sua è una bellezza fuori dal comune, impossibile da lasciarsi sfuggire, e i suoi 25 mila follower ne sono ben consapevoli. Caroline Ruud è dotata di un fascino davvero incredibile, capace di stregare chiunque.

Uno charme naturale, che sui social sfoggia tra uno scatto e l’altro, mandando di volta in volta i fan in delirio. La sua popolarità online è in costante crescita e lei stessa è molto attiva sui social, dove si mostra nella sua quotidianità. Caroline è la sorella maggiore di Casper, ex numero 2 del ranking mondiale, attualmente al quarto posto della classifica. I due hanno anche una sorella più piccola, Charlotte, che frequenta l’Accademia di Nadal.

Tennis, Caroline Ruud fa sognare Instagram: le foto in bikini è incantevole

Possiamo dire che i Ruud si danno molto da fare: se Casper e Charlotte seguono le orme del padre Christian (ex tennista arrivato a raggiungere la 39esima posizione della classifica ATP negli anni ’90), Caroline si sta costruendo un regno tutto suo nel mondo dei social. La meravigliosa influencer appassionata di fitness, come dimostrano i video dei suoi allenamenti su Instagram, può contare sul supporto di tantissimi seguaci.

Questi ultimi, ormai, hanno perso completamente la testa per lei. Ogni post condiviso da Caroline finisce con l’essere sommerso dai loro commenti e, da parte sua, la Ruud non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie degli utenti. Di recente li ha deliziati con un carosello di foto del suo soggiorno a Port de Valldemossa, in Spagna. Quella che più ha catturato i follower è sicuramente l’immagine che vi proponiamo qui sopra.

Caroline si sta rilassando con la lettura di un bel libro, mentre si gode il magnifico panorama. L’influencer indossa un bikini nero abbinato ad una gonna, che le sta davvero meravigliosamente. Il costume mette in risalto le sue fantastiche forme e per i fan è stata dura mantenere la calma davanti a tanta bellezza. Una lettrice più sexy di lei non esiste.