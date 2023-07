Liga Profesional, i pronostici sulla ventisettesima giornata (28-31 luglio)

Liga Profesional, si gioca l’ultima giornata del massimo campionato argentino. Boca Juniors a caccia di un altro successo: pronostici.

L’ultima giornata della Liga Profesional, il massimo campionato argentino di calcio, comincia con la sfida tra due squadre che sono ormai certe di finire tra le prime dieci ed hanno buone possibilità di qualificarsi alle prossime competizioni internazionali. Parliamo dell’Argentinos Juniors, nono in classifica, e l’Estudiantes, che ha due punti in più ma è quinto. Entrambe sono peraltro attese da importanti impegni di coppa.

L’Argentinos Juniors, che nella prossima settimana affronterà la Fluminense in Libertadores, è imbattuto da quattro partite, nelle quali non ha subito neanche un gol, a conferma della grande solidità difensiva (solo 19 reti subite). L’Estudiantes è in salute ma gli uomini allenati da Gabriel Milito, fratello dell’ex attaccante dell’Inter, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in un match da meno di tre gol complessivi.

Un’altra squadra che vive un gran momento di forma è il Talleres, sicuro di chiudere al secondo posto dietro ai campioni del River Plate. Il club di Cordoba è imbattuto da oltre un mese ed una settimana fa ha estromesso dalla coppa nazionale proprio il River, battuto 1-0 al Monumental. Gandolfi e compagni puntano a chiudere in bellezza, raccogliendo l’ennesimo risultato positivo in casa dell’incostante Newell’s Old Boys. Ma il piatto forte di quest’ultimo turno è certamente la sfida tra Independiente e Boca Juniors. Gli Xeneize – che sembrano aver chiuso per Cavani – si sono svegliati tardi, iniziando a carburare solamente negli ultimi mesi di campionato. In vista delle due partite di Copa Libertadores contro il Nacional di Montevideo, la squadra di Jorge Almiron conquisterà con ogni probabilità il terzo successo in trasferta ai danni di un pericolante Independiente, in un match che promette almeno due gol totali.

Liga Profesional: il San Lorenzo vuole consolidare il terzo posto

Non è un momento positivo per il Tigre. Dopo l’eliminazione dalla Copa Sudamericana per mezzo del Libertad, i rossoblù hanno dovuto dire addio anche al loro bomber Retegui, acquistato dal Genoa. Come se non bastasse, all’Estadio Jose Dellagiovanna arriva la terza forza del campionato, il San Lorenzo, chiamato a difendere il podio.

Probabile successo casalingo invece per il Godoy Cruz, decimo in classifica. El Tomba ha raccolto il grosso dei punti davanti al proprio pubblico e dovrebbe rispettare i pronostici contro l’Instituto, che viene sì da due vittorie consecutive ma in trasferta ha fatto fatica. In casa ha una marcia in più anche il Lanus, che nel 2023 ha ottenuto ben nove vittorie nel suo stadio: il Barracas non rappresenta una minaccia concreta ma non è da escludere che subisca almeno una rete. Match da almeno un gol per parte anche quello che vede protagonista il River Plate, campione con due giornate d’anticipo: ipotizziamo un altra gara divertente contro il Racing dopo il pirotecnico 3-3 con il Rosario Central di sette giorni fa.

Possibili vincenti

Argentinos Juniors o pareggio (in Argentinos Juniors-Estudiantes, venerdì 28 ore 21:30)

Talleres o pareggio (in Newell’s Old Boys-Talleres, sabato 229 ore 00:30)

Boca Juniors (in Independiente-Boca Juniors, sabato 29 ore 22:00)

San Lorenzo o pareggio (in Tigre-San Lorenzo, domenica 30 ore 01:00)

Godoy Cruz (in Godoy Cruz-Instituto Cordoba, lunedì 31 ore 01:00)

Liga Profesional: le partite da almeno un gol per parte

River Plate-Racing Club, sabato 29 ore 02:30

Lanus-Barracas, domenica 30 ore 20:00

Le partite da almeno due gol complessivi

Union-Defensa y Justicia, venerdì 28 ore 21:30

Independiente-Boca Juniors, sabato 29 ore 22:00

Arsenal-Colon, domenica 30 ore 20:00