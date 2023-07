Juventus-Milan, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Milan è un’amichevole e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

È quello californiano il contesto in cui va in scena in primo vero antipasto della prossima Serie A. Una classica del calcio italiano, che non ha bisogno di prenotazioni.

Juventus e Milan si sfidano nell’ambito del Soccer Champions Tour, che vede tra i principali protagonisti anche club del calibro di Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United. Gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Stefano Pioli si trovano negli Stati Uniti da una settimana e vi rimarranno fino ai primi giorni di agosto. Entrambe avrebbero dovuto già disputare un’amichevole ma l’hanno fatto solo i rossoneri, ben figurando contro il Real dell’indimenticato ex Carlo Ancelotti. La Juventus doveva debuttare nella tournée statunitense contro il Barcellona ma il match è stato annullato a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito gran parte dei giocatori blaugrana. Il Milan invece, dopo la sgambata effettuata a Milanello con il Lumezzane (7-0) ha messo altri minuti nelle gambe a Pasadena contro i Blancos. In vantaggio 2-0 nel primo tempo – il primo gol l’ha segnato Tomori, il secondo il nuovo acquisto Romero – Hernandez e compagni si sono fatti rimontare nella ripresa (3-2) ma offrendo una prestazione tutto sommato positiva.

Pioli lancia i nuovi acquisti

La partita con la Juve, per Pioli, è un’altra occasione per vedere all’opera quei giocatori che ha portato in dote il mercato.

Superato lo shock dell’onerosa cessione di Tonali, il Milan si sta sbizzarrendo. Dopo gli ex Chelsea Loftus-Cheek e Pulisic, sono arrivati Romero, Okafor, Reijnders e Chukwueze, destinati a cambiare la fisionomia della squadra rossonera ma soprattutto a rinforzarla. La Juventus invece finora ha annunciato il solo Timothy Weah, acquistato dal Lille, e difficilmente effettuerà altri colpi in entrata se prima non riuscirà a sfoltire la rosa ed a piazzare gli esuberi. Allegri nell’amichevole di lusso di Carson darà fiducia a Cambiaso, reduce dal prestito al Bologna, ed in attacco schiererà la coppia Chiesa-Kean. Pioli replicherà con il tridente, formato da Pulisic, Giroud e Leao. Chance anche per Reijnders.

Come vedere Juventus-Milan in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Juventus e Milan è in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 04:30 al Dignity Health Sports Park di Carson, negli Usa, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli uomini di Max Allegri e Stefano Pioli. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201).

Il pronostico

Per la Juventus sarà la prima uscita: i bianconeri potrebbero ancora risentire dei carichi di lavoro ed oltretutto devono fare i conti con diverse assenze, una su tutte quella di Rabiot a centrocampo. Il Milan è più pronto ed il fatto di aver già affrontato un test di livello contro il Real Madrid fa pendere lievemente la bilancia dalla parte dei rossoneri. Sarà comunque un match piacevole, in cui entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte. Non è da escludere che i gol complessivi, al termine del primo tempo, siano almeno due.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Kean.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2