Milan-Real Madrid, amichevole: streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Madrid-Milan è un’amichevole e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 4:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Le tournée sono fatte per questo: regalare emozioni forti. Sì, perché le amichevoli precampionato possono regalare pure uno scontro tra il Milan e il Real Madrid. Con Pioli che sfida Ancelotti a Pasadena, in una partita tutta da gustare.

Ovviamente non sarà facile seguirla, visto che si gioca alle 4 del mattino a Pasadena, negli Stati Uniti, in uno stadio che agli italiani non evoca bei ricordi: è quello della finale Mondiale persa, ai rigori, contro il Brasile. Ma sono passati tanti anni e il Milan ci ritorna volentieri ad affrontare la squadra del tecnico italiano. Che poi, guarda caso, dall’anno prossimo siederà proprio sulla panchina verdeoro. Insomma, emozioni forti anche sotto questo aspetto.

In casa Milan non ci sarà ovviamente l’ultimo arrivato Okafor, che ha svolto ieri le visite mediche e che si unirà al gruppo proprio in questi giorni. E anche dall’altra parte impazza il mercato, visto che Mbappé, escluso dal Psg dal suo viaggio in Giappone, ormai sembra aver preso la via di Madrid. Due squadre che quindi hanno fatto il proprio dovere fino al momento ma che non sembrano avere soprattutto nessuna intenzione di fermarsi.

Peseranno in questa partita i carichi di lavoro, importanti, ai quali i giocatori sono stati sottoposti nel corso di questo primo periodo di preparazione. Non ci possono essere dei ritmi alti per tutto l’arco del match ovviamente, ma almeno una prima parte di gara piacevole tutti se l’aspettano. Senza dubbio è il Real Madrid il favorito, una squadra costruita sempre per vincere nonostante la perdita di Benzema. Con un occhio particolare anche a quel Guler, giovanissimo arrivato dalla Turchia, che potrebbe esplodere con Ancelotti in panchina

Come vedere Real Madrid-Milan in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Real Madrid e Milan è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 4:00 e si gioca a Pasadena, negli Stati Uniti. Verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Stefano Pioli. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Almeno un gol per squadra. Su questo punto di discussioni non ce ne dovrebbero essere così come dovrebbe finire con almeno tre reti totali. Alla fine è il Real Madrid di Ancelotti che dovrebbe prendersi la vittoria.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3