Formula Uno, GP dell’Ungheria: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Formula Uno, Gran Premio dell’Ungheria: il ritorno di Hamilton che conquista la pole 104 della sua carriera. Ma è sempre Max il favorito

Il colpo di coda del campione: Lewis Hamilton con un giro assurdo ha trovato sul circuito di Busapest in Ungheria la sua pole numero 104. Per la nona volta partirà davanti a tutti in una pista, nella storia mai nessuno come lui.

L’inglese è riuscito a strappare la pole a Max Verstappen, di solamente 3millesimi di secondo. Un nulla, un niente, meno tempo di scrivere una sola lettera, nemmeno una parola, in questo articolo. Insomma, rimane comunque favorita la Red Bull del campione del Mondo in carica che già sulla griglia di partenza, dopo lo start, tenterà l’assalto. Le qualifiche di ieri si sono svolte con il format nuovo, quello del cambio delle mescole dopo ogni situazione, e questo ha aumentato lo spettacolo. E pure le delusioni. Sì, Sainz non ha superato il Q2 mentre Leclerc partirà dalla terza fila, alle spalle pure delle due McLarene di Lando Norris e di Oscar Piastri. Che alla pari di Hamilton sono davvero gli eroi di giornata.

“Se non siamo andati bene non abbiamo lavorato bene” è stato il commento del team principal Vasseur. Normale, scontato. Ma tutti ovviamente si aspettano qualcosa in più da parte del team della Rossa. Un po’ di orgoglio, almeno, per cercare di rimanere in gioco e magari centrare una vittoria, finora mai arrivata, in questa stagione.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp dell’Ungheria, sul circuito di Budapest, è in programma oggi, domenica 23 luglio alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Anche in questo caso tutto in diretta.

Condizioni meteo

Non dovrebbero esserci degli stravolgimenti meteo. Le previsioni portano pista asciutta e una temperatura anche abbastanza alta. Vedremo, le possibilità comunque di precipitazioni sono davvero poche.

Il pronostico

Nonostante quello che è stato il colpo di ieri clamoroso di Hamilton, il pilota favorito senza dubbio è Max Verstappen, che vuole chiudere presto tutti i conti del Mondiale e che vuole ovviamente prendersi la vittoria per avvicinare il terzo trionfo di fila. Una gara che potrebbe anche regalare un altro podio alla McLaren dopo quello di due settimane fa.