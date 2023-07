Arabia Saudita alla ricerca di calciatori di terza serie: quanti soldi offrono

Arabia Saudita, non solo i big dei più importanti campionati europei, ma anche giocatori di terza serie. Ecco quanti soldi offrono

Ci siamo abituati, soprattutto in Italia, ma non solo, al fatto che da un giorno all’altro possa arrivare qualche ricco, ricchissimo proprietario di un club arabo che metta tanti soldi sul piatto e chiuda qualche operazione in entrata che vada a toccare quella che è la nostra squadra del cuore.

E siccome il cuore, almeno tra i professionisti, è andato a farsi benedire, allora tutti davvero – tranne rarissime eccezioni – possono andare a giocare dall’altra parte del Mondo. Ma c’è una novità, importante, e che riguarda pure gente comune: magari giocatori di Serie D o di Eccellenza che qui non sono professionisti e che quindi potrebbero decidere di cambiare vita e andare a giocare nella terza serie del campionato saudita. Non ci credete? Beh, vi sbagliate, perché il portale specializzato FutbolJobs ha pubblicato proprio un annuncio del genere. Un annuncio che molti tesserati italiani potrebbero prendere in considerazione. Ma andiamo a vedere chi cercano e soprattutto quanti soli offrono. Ah, fanno davvero sul serio, visto che nell’annuncio c’è pure scritto “No perditempo”.

Arabia Saudita, ecco quanti soldi per la terza serie

Prima di andare nel dettaglio economico dell’offerta, andiamo a vedere quelli che sono i calciatori, i ruoli, che da quelle parti vengono richiesti. Quasi tutti a dire il vero con la sensazione che ci sono molti club che potrebbero avere bisogno di innesti.

Nell’annuncio di legge che sono alla ricerca di “attaccante, esterno destro e sinistro, trequartista, centrocampista basso e difensore centrale” che quindi si possano trasferire in Arabia per giocare nel campionato in questione. Lo stipendio? Dai 3 ai 4mila dollari al mese, con la possibilità ovviamente anche di avere un alloggio societario dove poter dormire e dove poter rimanere senza problemi. Diciamo che è un’offerta, per chi non ha famiglia, e per chi ha voglia di cambiare vita, da prendere assolutamente in considerazione. Quei soldi, da queste parti, è quasi impossibile vederli.