Sara Croce, bikini da favola: Instagram in tilt

Sara Croce, il bikini è davvero da favola: Instagram in tilt per l’ennesimo scatto dall’influencer che in questa estate continua a stupire

Modella e influencer che vanta un profilo Instagram seguito da un milione di persone, Sara Croce ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Miss Italia. Al termine del rinomato concorso di bellezza, si è classifica al quarto posto aggiudicandosi la fascia di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia.

Dopo quella sua apparizione nel concorso di bellezza più conosciuto in Italia, la sua carriera ha preso la discesa, e adesso continua a rimanere sulle colonne dei rotocalchi per quella sua bellezza, davvero straordinaria, che la contraddistingue. Insomma, una vera e propria reginetta, una di quelle che non passano mai inosservate. Anche lei ovviamente ci mette del suo quando ogni giorno su quello che abbiamo detto è un profilo social assai seguito e che aumenta sempre il proprio numero, piazzando degli scatti incredibili che lasciano a bocca aperta. L’ultimo arriva direttamente dal Portogallo, dove è in vacanza, e che vede la Croce, biondissima, chiusa in un bikini nero che toglie le parole.

Sara Croce, il bikini nero è meraviglioso

L’ex Bonas di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis, la Croce è stata anche al centro delle attenzioni dei rotocalchi di gossip per quella sua storia con un uomo più grande di lei di 30anni, un milionario. Storia finita, adesso il suo compagno è un bellissimo ragazzo della sua età con il quale lei condivide la propria vita.

Tornando al tema principale del nostro discorso, la Croce che sì, è in Portogallo, si mostra nella sua infinita bellezza con un bikini nero sopra un divano e dove mette in evidenza le sue gambe bellissime. Un fisico statuario scolpito da quella che è sicuramente una dieta ferrea ma soprattutto un allenamento costante. Solo in questo modo si può essere davvero così perfetti. Inoltre, a completare l’opera, ha uno sguardo bellissimo, di quelli che ti mandano al manicomio. Lei sfrutta al meglio quelle che sono le sue armi, in questo modo riesce a guadagnare sempre più appeal. Se mai realmente ce n’è bisogno.