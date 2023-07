Conference League, l’autogol è da ufficio inchieste – VIDEO

Conference League, l’autogol viene classificato tra i primi cinque più belli della storia. Il video ha davvero dell’incredibile

Mentre la maggior parte delle squadre, almeno le più importanti, hanno ripreso da poco la preparazione, ci sono altri club che invece sono in gioco per guadagnarsi l’accesso alle prossime coppe europee. Sì, i preliminari sono già iniziato e in giro per l’Europa si giocano anche partite importanti, con risultati in alcuni casi davvero sorprendenti.

In questo caso specifico però parliamo della partita valida appunto per i preliminare di Conference League tra il St. Patricks e il Dudelange. Alla fine è finita 3-2 per gli ospiti che hanno superato il turno, ma quello che ha combinato il portiere appunto della formazione lussemburghese è qualcosa che rimarrà nella storia. Un’autorete clamorosa, sotto potrete trovare il video, dove lo stesso Desprez non riesce a leggere la traiettoria della palla. Mandandola clamorosamente verso la propria porta. Insomma, tutto da vedere.

Conference League, l’autogol è da ufficio inchieste

Siamo al 22′ del primo tempo e gli ospiti stanno conducendo uno a zero. Un pallone innocuo si alza a campanile e va verso l’area di rigore del Dudelange. Il portiere esce, ma non si rende conto che forse non riuscirà ad aspettare all’interno dei sedici metri il pallone.

E allora eccolo il colpo di “genio”: cerca di colpire la sfera con la testa per spedirla in avanti, ma nemmeno in questo caso riesce a leggere perfettamente la traiettoria della palla, e allora il patatrack è servito: sfera che rimbalza sulla nuca e che si alza a campanile di nuovo ma con la direzione opposta che lo stesso sperava. Quindi va a finire nella propria porta. Il St. Patricks in questo modo rientra in partita, e guadagna coraggio, ma alla fine non riesce nell’impresa di riuscire a ribaltare la situazione. Desprez adesso può riderci sopra questo errore, un problema enorme sarebbe stato se lo stesso fosse costato un’eliminazione.