Emma Raducanu non trova pace: confessione inaspettata

Emma Raducanu tra nuovi inizi e paure: la confessione inaspettata spiazza il popolo del tennis e i tifosi della britannica.

C’è chi pensa che sia stato solo un colpo di fortuna. Che i pianeti si siano allineati nel momento giusto, spianandole la strada e permettendole, così, di arrivare molto più in alto di dove, senza il loro “aiuto”, sarebbe giunta. Qualcun altro, invece, la pensa in maniera opposta.

Emma Raducanu è uno di quei personaggi che dividono il pubblico. Difficile, quindi, che le opinioni su di lei convergano in una sola direzione. Perché se da una parte c’è chi ritiene che non abbia vinto lo Us Open per sbaglio, dall’altra ci sono i detrattori. E sono tanti, coloro i quali sono convinti che non meritasse quel trionfo e neanche, per la verità, tutto quello che ha fatto seguito ad esso. La popolarità, gli sponsor, le aspettative del popolo del tennis. Dovrà essere lei, quando il fisico glielo permetterà, a dimostrare che uno Slam non si vince solo con la fortuna. Che serve ben altro, per alzare al cielo una coppa prestigiosa tanto quanto quella che c’era in palio al Flushing Meadows nell’anno della sua ascesa al “trono”.

Sta di fatto, indipendentemente da quali siano le reali ragioni del suo trionfo, che la sua storia sportiva sembra “spaventare” i coach. La tennista britannica ne ha cambiati ben cinque in due anni appena, a riprova del fatto che con nessuno di essi è riuscita a trovare l’equilibrio di cui era in cerca. E nessuno di loro, soprattutto, dati alla mano, è stato in grado di sostenerla in questo suo ritorno al vertice.

Emma Raducanu, una stella che spaventa

Si è fatta la fama di mangia-allenatori, la bella Emma Raducanu, che nei mesi scorsi ha posto fine alla collaborazione con Sebastian Sachs, l’ultimo coach di questo lungo elenco. Ha ammesso di aver lavorato bene con lui, ma di essersene allontanata a causa del triplice intervento chirurgico da lei subito in questa stagione per nulla fortunata.

Questi cambi così frequenti non sembrano impensierire, tuttavia, il suo agente, Max Eisenbud. “Probabilmente sarà così per il resto della sua carriera”, ha detto a The Tennis Podcast, alludendo all’incapacità di Emma di trovar pace con un allenatore – Gli fa comodo”. “La maggior parte dei grandi allenatori – ha aggiunto – non vuole viaggiare per 35 o 40 settimane all’anno e lasciare le proprie famiglie, quindi hai un piccolo pool che è disposto a viaggiare e a far pagare pochissimi soldi, quindi continuano a essere riciclati e riciclati. Ecco perché vedi gli allenatori che saltellano in giro”.

Eisenbud osserva anche, però, che molti di loro potrebbero aver “paura” della Raducanu, visto il modo precoce in cui ha bruciato le tappe. Sarà, ma resta il fatto, a detta di molti, che per tornare in auge è assolutamente indispensabile che trovi continuità a livello di team e di programmazione.