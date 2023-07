Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 26 luglio

Champions League, si chiude il programma delle gare d’andata del secondo turno di qualificazione: notizie e pronostici.

La grande sorpresa del primo turno di qualificazione è stata l’impresa del Klaksvik, piccolo club delle Isole Faroe, che contro ogni pronostico ha eliminato il più quotato Ferencvaros, spedendo gli ungheresi a giocare i preliminari di Conference League.

Dopo lo 0-0 dell’andata, in tanti ipotizzavano un comodo successo biancoverde a Budapest. Ed invece gli uomini allenati dal norvegese Magne Hoseth si sono imposti con un inappellabile 3-0 nella capitale magiara, davanti al caloroso pubblico della Puskas Arena. Un risultato che stupisce ma non troppo, visto che il Klaksvik nelle ultime stagioni ha dato filo da torcere a diverse squadre nei preliminari di coppa. I faroensi ora sognano un altro miracolo sportivo, stavolta contro gli svedesi dell’Hacken. Non sarà facile ripersi: stavolta troveranno infatti un avversario il cui campionato è in pieno svolgimento. I gialloneri sono in corsa per il titolo insieme a Malmo ed Elfsborg. E nell’ultima giornata, forse distratti dall’imminente impegno europeo, sono stati beffati 1-0 sul campo del Varnamo, perdendo contatto dalla vetta. Ipotizziamo un’altra serata complicata per l’Hacken, in un match in cui le reti complessive potrebbero essere almeno tre. Impegno ostico anche per il Bate Borisov, che nel primo turno si è imposto a fatica sugli albanesi del Partizani: i ciprioti dell’Aris Limassol, freschi di vittoria in Supercoppa, hanno qualcosa in più dei bielorussi.

Champions League: equilibrio tra Sheriff e Maccabi

Ricca di spunti la sfida tra Sheriff Tiraspol e Maccabi Haifa, due squadre che la fase a gironi della Champions League l’hanno giocata di recente, prendendosi anche scalpi importanti (Real Madrid e Juventus).

Il club della Transnistria è lontano dai livelli di due anni fa ma nel primo turno è riuscito a ribaltare il Farul Costanza, che all’andata aveva avuto la meglio 1-0, facendo valere il fattore campo e la maggiore esperienza nella gara di ritorno, terminata 3-0. Tutto facile invece per gli israeliani, che hanno piegato senza grossi problemi i maltesi dell’Hamrun Spartans (0-4 e 2-1). Si profila un doppio confronto equilibrato ma lo Sheriff dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico: la sensazione è che la qualificazione verrà decisa in Israele. Rischia il Qarabag, impegnato sul campo dei campioni dell’ultima Ekstraklasa, il Rakow. I polacchi sono apparsi impeccabili nel primo turno contro il Flora Tallin ed hanno esordito in campionato battendo 3-0 il Jagiellonia.

Non hanno ancora subito gol in match ufficiali ma contro gli azeri, reduci dai 6 gol rifilati ai gibilterrini del Lincoln Red Imps, non sarà facile tenere la porta inviolata. Quote sbilanciate in favore dei bulgari del Ludogorets, infine, nella sfida con l’Olimpia Lubiana. I biancoverdi nel turno precedente hanno saputo raddrizzare una situazione preoccupante – avevano perso 2-0 all’andata – travolgendo 4-0 il Ballkani nel match di ritorno.

Champions League: probabili vincenti

Aris (in Aris-Bate Borisov, ore 19:00)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Sheriff Tiraspol-Maccabi Haifa, ore 19:00)

Ludogorets (in Ludogorets-Olimpia Lubiana, ore 20:45)

La partita da almeno un gol per squadra

Rakow-Qarabag, ore 20:15