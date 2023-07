Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 19 luglio

Champions League, le restanti sette gare di ritorno chiudono il primo turno di qualificazione: notizie e pronostici.

Si conclude il primo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Mercoledì sera avremo i nomi delle 15 squadre che avanzeranno al turno successivo, al quale sono già qualificati altri club che hanno vinto i rispettivi campionati come Galatasaray, Copenaghen, Molde, Aris Limassol e Dinamo Zagabria.

Chi invece avrà la peggio al termine del doppio confronto retrocederà in Conference League e dovrà prendere parte al prossimo turno preliminare. Tra i risultati più sorprendenti maturati una settimana fa c’è la sconfitta del Ludogorets in Kosovo contro il Ballkani. La squadra campione di Bulgaria in carica, che nella passata stagione contese la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta alla Roma in Europa League, rischia una clamorosa eliminazione dopo il 2-0 rimediata nella gara d’andata contro i kosovari. Gli uomini di Ivaylo Petev hanno sprecato numerose occasioni da gol a differenza del più cinico Ballkani, che al contrario ha capitalizzato tutto ciò che è stato in grado di costruire. La sconfitta ha evidentemente turbato i giocatori del Ludogorets, che venerdì scorso hanno iniziato con un brutto k.o. anche in campionato, perdendo 3-1 in casa del Krumovgrad. Non sarà semplice, adesso, vincere con almeno due gol di scarto. Ma dai biancoverdi, spalle al muro, stavolta ci aspettiamo una atteggiamento diverso, più spregiudicato già sin dai primi minuti.

Ferencvaros obbligato a vincere

Doveva essere una passeggiata, per gli azeri del Qarabag, la trasferta gibilterrina contro il Lincoln Red Imps. Ed invece i caucasici hanno vinto “solo” 2-1 nel territorio d’oltremare del Regno Unito. In casa però assisteremo ad un altro tipo di partita. Il Qarabag dovrebbe infatti imporsi in maniera più netta rispetto a sette giorni fa: almeno tre i gol complessivi.

L’aria di casa farà bene anche al Ferencvaros, che nelle remote Isole Faroe non è andato al di là di un deludente 1-1 contro un coriaceo Klaksvik. Gli ungheresi non sbaglieranno un’altra volta e con l’aiuto del loro caloroso pubblico porteranno a casa la qualificazione in una gara che promette gol in abbondanza. Una settimana fa non ha incantato neppure lo Slovan Bratislava, fermato in Slovacchia dai lussemburghesi dello Swift Hesperange. Un avversario che si è rivelato più ostici del previsto, ma nella gara di ritorno gli slovacchi dovrebbero ristabilire i rapporti di forza. Si prospetta invece un’altra sfida equilibrata tra la Dinamo Tbilisi e l’Astana, che all’andata hanno pareggiato 1-1. Dovrebbe evitare la sconfitta anche l’HJK di Helsinki, che nel primo round ha avuto la meglio 1-0 sul Larne.

Champions League: probabili vincenti

Dinamo Tbilisi o pareggio (in Dinamo Tbilisi-Astana, ore 18:00)

Ludogorets (in Ludogorets-Ballkani, ore 20:00)

Slovan Bratislava (in Swift Hesperange-Slovan Bratislava, ore 20:00)

HJK o pareggio (in Larne-HJK, ore 20:30)

La partita da almeno un gol per squadra

Valmiera-Olimpia Lubiana, ore 17:00