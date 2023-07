Tennis, il trucco c’è ma non si vede: la FOTO fa strabuzzare gli occhi ai fan

Tennis, la foto della giocatrice ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan: il trucco c’è ma non si vede e il risultato è semplicemente incantevole.

Le sue sensualissime foto hanno conquistato migliaia e migliaia di utenti che, negli ultimi tempi, non hanno potuto fare a meno di notare il suo irresistibile fascino. Da parte sua, la giocatrice non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le loro fantasie: solamente negli scorsi giorni ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto in bikini veramente mozzafiato.

La giovane tennista è determinata a coronare il suo sogno ed entrare nella top 100 delle migliori atlete al mondo. Ogni giorno si allena con dedizione, conciliando lo sport agli studi, e sui social condivide spesso la sua passione con i follower. Oltre a dedicarsi alla disciplina, che l’ha stregata fin da quando era bambina, la splendida Olivia Elliott frequenta la Troy University, di Alabama, dove studia Comunicazione e Marketing.

Lo sport, quindi, non è il unico interesse. Anche il mondo degli investimenti ha attirato la sua attenzione e, in futuro, potremmo vederla impegnata a dividersi tra tennis e attività imprenditoriali. Per il momento, Olivia ci sta mettendo tutta se stessa per raggiungere i suoi prestigiosi obiettivi e, sui social, il suo seguito non fa altro che aumentare giorno dopo giorno.

Tennis, Olivia Elliott stordisce tutti in bikini: uno spettacolo super sexy

La popolarità della giocatrice non si lega solamente al suo amore per il tennis. Su Instagram, in particolare, Olivia si è guadagnata una certa fama grazie ai meravigliosi scatti che condivide quotidianamente. La giovane è molto attiva online e non perde occasione per portare i fan con sé nella sua vita, facendosi vedere non solo tra allenamenti e partite, ma anche momenti di divertimento e relax.

Un dettaglio che i follower non si sono di certo fatti scappare è la sua bellezza fuori dal comune e il suo fisico scolpito. Ogni suo post viene sommerso dai loro commenti e, attualmente, l’atleta può vantare un profilo seguito da oltre 70 mila persone. Di recente i suoi affezionati fan si sono potuti rifare gli occhi davanti ad un selfie allo specchio in cui Olivia si è proprio superata.

La tennista ha sfoggiato un bikini super sexy, caratterizzato da un effetto vedo-non-vedo sia nella parte superiore che in quella inferiore. Il “trucco” ha mandato in delirio i fan: chissà a quanti avrà iniziato a girare la testa di fronte ad uno spettacolo simile. Olivia è più sensuale che mai, la sua silhouette è da perdere il respiro e le sue curve hanno incantato tutti.