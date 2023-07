Tennis, leggings crudeli: i like fioccano a passo di danza

Tennis, a quanto pare lo sport non è la sua unica passione. Lo scatto in versione inedita, con quei leggins “crudeli” addosso ha scatenato i social.

Classe 1990, l’affascinante giocatrice originaria di Mosca è senza ombra di dubbio tra le tenniste più belle di sempre. Alta, mora, con occhi chiari e un fisico mozzafiato, è dotata di un fascino assolutamente irresistibile. Di recente ha stupito i fan mostrandosi in una versione inedita sui social: inutile dire che, come sempre, è riuscita a scatenare le loro reazioni.

Da sempre appassionata di tennis, l’atleta ha debuttato nel Grande Slam nel 2008, in occasione degli US Open. Il suo punto di riferimento è sempre stata la connazionale Anna Kournikova e il suo sogno più grande era poter entrare nella top 100 delle migliori giocatrici, proprio come lei. Per diverso tempo è stata considerata una promessa del suo Paese, eppure le cose non sono andate proprio come sperava.

Nel 2010 ha preso parte al Roland Garros, raggiungendo un buon risultato: è arrivata al terzo turno prima di essere sconfitta dall’avversaria Samantha Stosur. Anastasia Pivovarova si è poi messa alla prova partecipando ad altre manifestazioni importanti, senza tuttavia riuscire a portare a casa i risultati desiderati. Oggi si è lasciata la carriera di tennista alle spalle e, da qualche anno, sembrerebbe concentrarsi più sul mondo dei social.

Tennis, Anastasia Pivovarova in versione inedita: panorama da sogno

La vita della splendida Anastasia è cambiata molto negli ultimi tempi. Come affermato poc’anzi, si è lasciata il tennis alle spalle. L’ex giocatrice attualmente è una mamma e un’influencer che, sui social, interagisce ogni giorno con i fan mostrandosi nella sua quotidianità. I servizi fotografici hanno ormai preso il posto dei match e, con la sua incantevole bellezza, ha avuto modo di fare breccia nel cuore di molti utenti.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 30 mila persone ed è in continua crescita. Per i follower è stato impossibile non notare il suo incredibile fascino. Di recente, Anastasia ha sorpreso tutti apparendo in una versione decisamente inedita: l’atleta ha condiviso uno scatto in cui è possibile vederla impegnata in quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una lezione di danza classica.

La sua eleganza e il suo fascino hanno scatenato le reazioni degli user, rimasti a bocca spalancata davanti ad un panorama simile. A finire al centro dell’attenzione è stata soprattutto la sua mise, che esalta per bene la sua fantastica silhouette, con un paio di leggins ed un top attillatissimi. Dal lato A al lato B, Anastasia può vantare un fisico mozzafiato davvero sensazionale.