Napoli-Spal, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Napoli-Spal è un’amichevole e si gioca lunedì alle ore 18:30: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’entusiasmo si tocca con mano nel ritiro di Dimaro, dove come ogni anno il Napoli si reca per preparare la nuova stagione. Ma se un anno fa si respirava addirittura aria di contestazione a causa delle numerose cessioni effettuate dalla proprietà, stavolta gli azzurri sono stati accolti da un tripudio di applausi e cori di incitamento. È l’effetto scudetto.

Sì, il Napoli dopo 33 anni di attesa è tornato a cucirsi lo scudetto sulla maglia grazie ad una stagione fantastica, in cui l’agognata vittoria del tricolore è arrivata addirittura con un mese d’anticipo. Confermarsi non sarà affatto semplice, innanzitutto perché i cambiamenti rispetto a due mesi fa sono parecchi. Il presidente De Laurentiis non è riuscito a trattenere Luciano Spalletti, uno dei principali protagonisti della cavalcata vincente: il tecnico toscano è voluto uscire di scena da trionfatore ed è stato sostituito da Rudi Garcia, che torna in Italia a distanza di qualche anno dall’esperienza – tutto sommato positiva – sulla panchina della Roma. L’allenatore francese, reduce da un’avventura poco entusiasmante in Arabia Saudita, garantisce continuità, sia a livello tattico che di filosofia di gioco, con il suo illustre predecessore. Il suo Napoli ha già affrontato un’amichevole in quel di Dimaro, prendendo a pallate i dilettanti dell’Anaune (6-1). Contro la Spal gli azzurri dovranno salire di livello. Gli estensi sono appena retrocessi dalla B alla C al termine di una stagione cominciata tra mille aspettativa e conclusasi con una tanto dolorosa quanto inaspettata retrocessione.

Garcia dovrebbe giocarsela con i titolarissimi, mentre dall’altra parte del campo Mimmo Di Carlo – è lui che dovrà cercare di riportare i biancazzurri in cadetteria – riserverà qualche minuto al talentuoso centrocampista Prati, tra i principali obiettivi di mercato del Napoli.

Come vedere Napoli-Spal in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Napoli e Spal è in programma lunedì alle 18:30 presso il centro sportivo di Dimaro, sede del ritiro degli azzurri. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Probabilmente contro la Spal si vedrà all’opera il vero Napoli e si inizierà a capire qualcosa in più del nuovo corso Garcia, che dovrà fare i conti con un’eredità pesante. Immaginiamo un’altra vittoria larga degli azzurri in un match da almeno quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Napoli-Spal

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1