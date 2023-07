I pronostici di lunedì 24 luglio: Superligaen, Eliteserien e amichevoli

I pronostici di lunedì 24 luglio: seconda amichevole per i campioni d’Italia: c’è la Spal per il Napoli di Rudi Garcia.

Seconda amichevole pre-stagionale per il Napoli campione d’Italia in carica, stavolta con un avversario di livello superiore rispetto a quello affrontato qualche giorno fa nel ritiro di Dimaro. Gli azzurri di Rudi Garcia affronteranno la Spal, squadra che lo scorso anno è scesa di categoria e che quest’anno giocherà in Serie C, ovviamente con ambizioni di promozione.

Nella prima uscita contro l’Anaune i partenopei di gol ne hanno segnati sei: non dovrebbero essere pochi neppure stavolta, ce ne aspettiamo almeno quattro complessivi. Potenzialmente movimentata anche l’amichevole che vedrà protagonista il Liverpool di Jurgen Klopp, in ritiro in Germania: i Reds dovrebbero realizzare dai due ai quattro gol contro i tedeschi del Greuther Furth e non è da escludere che ne subiscano almeno uno.

Pronostici altre partite

Sono in programma alcuni posticipi di Superligaen, Allsvenskan ed Eliteserien: in Norvegia il Viking dovrebbe riuscire ad avere la meglio sull’Aalesund e tenere il passo – si fa per dire, visto l’enorme divario – della capolista Bodo/Glimt; in Svezia il Sirius, nonostante finora abbia ottenuto risultati migliori in trasferta, dovrebbe evitare la sconfitta contro il Mjallby; farà verosimilmente valere il fattore casalingo anche il Nordsjaelland in Danimarca, nella sfida contro il Viborg. In serata si gioca anche in Brasile e Argentina: previsto equilibrio tra Coritiba e Fluminense e tra Banfield e Godoy Cruz. Vittoria alla portata infine per il Talleres.

Vincenti

• Viking (in Viking-Aalesund, Eliteserien, ore 19:00)

• Nordsjaelland o pareggio (in Nordsjaelland-Viborg, Superligaen, ore 19:00) • Sirius (in Sirius-Mjallby, Allsvenskan, ore 19:00) • Talleres (in Talleres-Gimnasia y Esgrima, Liga Profesional, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Napoli-Spal, amichevole, ore 18:00

• Viking-Aalesund, Eliteserien, ore 19:00 • Binacional-Municipal, Liga 1 Perù, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Greuther Furth-Liverpool, amichevole, ore 13:00

• Sirius-Mjallby, Allsvenskan, ore 19:00

• Banfield-Godoy Cruz, Liga Profesional, ore 23:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Coritiba-Fluminense, Brasileirao, ore 00:00