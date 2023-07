Volley, tramonto di fuoco: lo stacchetto sexy a riva incendia i social

Volley, il tramonto è incantevole, ma lei ancora di più: con il suo stacchetto sexy ha mandato i social letteralmente in fiamme.

È il sogno degli appassionati di pallavolo e non solo: con i suoi scatti bollenti si è affermata come una delle influencer sportive più seguite e desiderate, con un profilo Instagram da 1 milione di seguaci. Sempre pronta a stuzzicare le fantasie dei follower, di recente ha deciso di esagerare. Il video del suo stacchetto in riva al mare ha incantato gli utenti. L’ex giocatrice è più sensuale che mai.

Resistere al suo charme è veramente difficile. La meravigliosa influencer, classe 1995, si è sempre contraddistinta per la sua bellezza e il suo fascino. Lineamenti perfetti, sguardo profondo e fisico da sogno: non sorprende che, sui social, sia riuscita a costruirsi un regno tutto suo. Negli ultimi tempi, in particolare, il suo seguito è andato incontro ad un’impennata, con un notevole aumento dell’attenzione intorno a lei.

Kayla Simmons è dotata di un fascino unico. Gli scatti che l’ex pallavolista originaria della Florida condivide sui social sono uno più hot dell’altro. In passato ha tentato la carriera di professionista, fermandosi tuttavia a livello collegiale. Ha militato nella Marshall University di Miami per diverso tempo e, anche se lo sport continua ad essere una delle sue più grandi passioni, negli ultimi tempi si è avvicinata al mondo dei social e della fotografia.

Volley, Kayla Simmons stende tutti con il video hot: una sirena irresistibile

Oggi la meravigliosa Kayla è un’affermata influencer e modella, attiva anche su OnlyFans, dove è possibile trovare le sue foto più provocanti. Ma anche dando una semplice occhiata al suo profilo Instagram è possibile rifarsi gli occhi davanti ai suoi scatti da urlo: l’ex giocatrice non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei fan e solamente in questi giorni ha scatenato l’entusiasmo del web con il suo ultimo post.

Si tratta di una carrellata di foto e video, uno più sexy dell’altro, che in poco tempo è stata sommersa dai like e commenti degli utenti. “La vita è stata buona” ha scritto la 27enne in didascalia. Ad attirare maggiormente l’attenzione degli user è stato il video di cui vi proponiamo un’immagine qui sopra.

Kayla sembra uscita da un sogno, mentre si muove in modo sensuale in riva al mare con un panorama meraviglioso alle sue spalle. Inutile dire che i fan hanno apprezzato molto il suo stacchetto. L’ex pallavolista indossa una canotta bianca che esalta le sue curve pericolose, abbinata ad una minigonna di colore giallo: assolutamente spettacolare.