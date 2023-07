Kayla Simmons travolgente tra le onde: il bikini fa fatica

Kayla Simmons è travolgente: tra le onde americane il bikini della bella pallavolista fa un enorme fatica a trattenere le forme

Fa ancora parlare di sé Kayla Simmons. Sì, senza dubbio è una delle reginette di questa torrida estate che sta per entrare nel periodo più caldo, quello di agosto, quando la maggior parte delle persone inizierà ad andare in ferie.

Lei comunque continua a dare spettacolo dalle spiagge, e nell’ultima stories pubblicata su Instagram ha praticamente mandato al manicomio chi l’ha vista. Non è la prima volta che lei se ne esce in questo modo, con dei video o con delle foto che lasciano davvero senza fiato, ma senza dubbio quello che abbiamo visto nelle ultime ore ha qualcosa di diverso. Un video dove lei si fa bagnare dalle onde che arrivano e dove quel bikini bianco che indossa davvero non riesce in nessun modo a trattenere quelle forme spettacolari che ormai ci accompagnano quasi in maniera quotidiana.

Kayla Simmons, la stories è clamorosa

In questa stories, come spiegato prima, si vede Kayla, pallavolista americana, che aspetta le onde che la bagnino. Dietro di lei è quasi sera, un tramonto bellissimo e dai colori mozzafiato. Ma senza dubbio chi guarda questo video di pochi secondi nota pochissimo quello che c’è dietro, lo spettacolo è letteralmente in primo piano.

E, come detto, il bikini bianco non riesce a fare del tutto quello che è il proprio compito, vale a dire contenere le sue curve pericolosissime. Lei comunque continua travolgente nella sua performance, regalando un altro momento di magia clamoroso a tutte quelle persone, che sono tantissime, che la seguono sui social. In questo modo non solo riesce a tenere altissima l’attenzione verso di lei, ma anche a guadagnare ancora nuovi followers, che immagino di vederla sempre più bella e che aspettano sempre di più quello che potrebbe essere un altro colpo di scena. Ma difficilmente, onestamente, riusciremo a vedere di meglio di questo.