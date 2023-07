Genoa-Venezia, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Genoa-Venezia è un’amichevole e si gioca sabato alle 17:00: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’entusiasmo per la promozione non si è ancora sopito in casa Genoa. I rossoblù, ritornati in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, vogliono provare ad alzare l’asticella.

Lo dimostra il fatto che la società si stia muovendo con decisione sul mercato ed abbia ormai chiuso per l’attaccante italoargentino Mateo Retegui, balzato improvvisamente agli onori della cronaca la scorsa primavera per via della convocazione da parte del selezionatore della nazionale italiana Roberto Mancini. Non è ancora ufficiale, ma l’oriundo nelle prossime ore dovrebbe lasciare l’Argentina e raggiungere i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Moena. Lo attende a braccia aperte il tecnico Alberto Gilardino, uno dei principali protagonisti dell’immediata risalita in massima serie del Grifone. L’ex attaccante di Milan e Fiorentina, subentrato a dicembre all’esonerato Blessin, ha contribuito a dare il via alla rimonta dopo una prima parte di campionato tutt’altro che entusiasmante. Gilardino, insomma, si è meritato la riconferma ed il prossimo 19 agosto avrà l’occasione di esordire in A nelle vesti di allenatore proprio contro una delle sue ex squadre, la Fiorentina.

Il suo Genoa vuole arrivare preparato all’appuntamento ed è per questo che in questi giorni sta provando a mettere minuti nella gambe nelle varie amichevoli prestagionali.

Dopo il test con il Fassa Calcio, terminato 12-0, i rossoblù avrebbero dovuto affrontare gli austriaci del Wsg Tirol. Ma il violento nubifragio che si è abbattuto sul centro sportivo di Moena ha impedito lo svolgimento del match. Sarà dunque il Venezia, squadra che milita in cadetteria, ad affrontare i liguri, che nell’ultimo campionato di Serie B hanno avuto la meglio sui lagunari sia all’andata che al ritorno (1-2 e 1-0). Gli uomini di Paolo Vanoli puntano a rigiocare quantomeno i playoff dopo l’eliminazione al primo turno rimediata lo scorso maggio contro il Cagliari in gara secca.

Come vedere Genoa-Venezia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Genoa e Venezia è in programma sabato alle 17:00 presso il centro sportivo “Benatti” di Moena, sede del ritiro rossoblù, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Gilardino. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La sensazione è che assisteremo ad un match molto equilibrato, nonostante la categoria di differenza. Entrambe le squadre dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Genoa-Venezia

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Biraschi; Sabelli, Badelj, Frendrup, Jagiello, Martin; Coda, Yalcin.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Modolo, Svoboda; Candela, Fiordilino, Ellertsson, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1