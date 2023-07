Genoa-WSG Tirol, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Genoa-WSG Tirol è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 17:00: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il purgatorio del Genoa è durato solo una stagione. I rossoblù hanno riconquistato subito la A dopo l’amara retrocessione di due stagioni fa. Decisivo il cambio in panchina: è stato l’esordiente Alberto Gilardino, subentrato a metà campionato all’esonerato Blessin, a far cambiare marcia ad una squadra che a livello di qualità ed esperienza della rosa non aveva da invidiare niente a nessuno nell’ultima Serie B.

Il Grifone ha chiuso al secondo posto dietro alla capolista Frosinone ma ha fatto in tempo ad evitare le forche caudine dei playoff, ottenendo la promozione diretta pure con qualche giornata d’anticipo. L’obiettivo della società è ovviamente quello di conquistare una salvezza tranquilla, senza i patemi che avevano caratterizzato le ultime stagioni dell’era Preziosi, con i liguri salvi spesso al fotofinish. L’ossatura, per ora, è rimasta sostanzialmente quella dello scorso anno, con l’aggiunta del laterale spagnolo Martin, arrivato a parametro zero dal Mainz. Gilardino e i suoi sono già scesi in campo, realizzando ben 12 gol al Fassa Calcio e si preparano ad affrontare gli austriaci del Wsg Tirol nel ritiro di Moena. In Austria le danze si apriranno molto prima rispetto alla Serie A: l’esordio in campionato è fissato per il prossimo 29 luglio, mentre nel fine settimana la formazione tirolese debutterà in coppa nazionale contro il Sedda Bad Schallerbach. Solo una vittoria per gli austriaci nelle tre amichevoli giocate finora: venerdì il Wsg Tirol ha battuto 2-1 il Sandhausen, in precedenza invece erano arrivati due k.o. contro Jablonec e Cska Sofia.

Come vedere Genoa-WSG Tirol in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Genoa e WSG Tirol è in programma martedì alle 17:00 al centro sportivo “Benatti” di Moena, sede del ritiro dei rossoblù e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Gilardino. Il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Primo test di livello per il Genoa di Alberto Gilardino, che nella prima di campionato ospiterà la Fiorentina a Marassi. Gli austriaci hanno più minuti nelle gambe ma nelle amichevoli disputate finora hanno incassato sempre almeno due gol. Genoa favorito in una partita in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Genoa-WSG Tirol

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Biraschi, Bani, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Martin; Aramu; Gudmundsson, Coda.

WSG TIROL (4-3-3): Stejskal; Sulzbacher, Bacher, Schulz, Stumberger; Ogrinec, Mueller, Kronberger; Ranacher, Buksa, Prelec.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1