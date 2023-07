Valentina Vignali, passo falso con sorpresa: la posa accende i social

Valentina Vignali è tornata a far girare la testa ai fan con una posa spettacolare che ha infiammato i social.

L’ex gieffina – celebre per i suoi successi sul campo ma anche per il suo lavoro da modella ed influencer – riesce sempre a catturare le attenzioni dei follower sui social. Di recente la meravigliosa Valentina Vignali ha lasciato tutti a bocca aperto con uno scatto semplicemente incantevole: con quella posa “rivelatrice” ha fatto girare la testa a molte persone.

Classe 1991, Valentina Vignali si è avvicinata molto presto al mondo dello sport, ma anche a quello della moda. All’età di 8 anni ha iniziato a praticare la pallacanestro e nel 2007 è approdata in Serie A2 nella squadra Basket Cervia, nella quale ha militato per tre anni. Nel frattempo ha dato il via alla sua carriera di modella, prendendo parte ai suoi primi concorsi di bellezza.

La cestista è stata capace di coniugare le sue due più grandi passioni e, in entrambi gli ambiti, ha ottenuto importanti risultati. Nel 2012 è approdata sul piccolo schermo, nella trasmissione Uomini e Donne, alla quale ha partecipato in qualità di corteggiatrice. È poi stata scelta per condurre il programma Sotto Canestro, incentrato proprio sullo sport della sua vita.

Valentina Vignali, l’ultimo scatto condiviso sui social è spettacolare: impossibile non notare il dettaglio

Negli anni la giocatrice e modella si è fatta conoscere al grande pubblico guadagnandosi una certa popolarità sul piccolo schermo. I telespettatori l’hanno vista in trasmissioni come Lucignolo, Pomeriggio Cinque e Avanti un altro. Ma anche nella casa più spiata d’Italia, quando nel 2019 ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello. Valentina è riuscita a conquistare tutti grazie al suo carattere grintoso e la sua irresistibile bellezza.

Non sorprende, quindi, che anche sui social goda di una notevole popolarità. Qui l’ex gieffina si mostra quotidianamente tra i suoi tanti impegni, condividendo con i fan scatti che finiscono sempre col scatenare il loro entusiasmo. Che si tratti di una sfilata o di una partita di basket, Valentina è sempre splendida e resistere al suo charme è davvero impossibile.

Di recente sul suo profilo Instagram è apparsa la foto che vi proponiamo. Nell’immagine, la cestista è raggiante come di consueto, mentre indossa un paio di pantaloni della tuta abbinati ad una canotta con scollatura generosa che le sta d’incanto. Quest’ultima mette perfettamente in risalto le sue curve pericolose, le quali non sono di certo sfuggite ai follower. Con la sua posa, ha infiammato il web: a quante persone ha iniziato a girare la testa?