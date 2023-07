Valentina Vignali, cocktail micidiale: follower “ubriachi” di lei

Valentina Vignali, nessuna pietà per i suoi numerosissimi follower: una carrellata di contenuti da perdere la testa.

Quando, finalmente, le vacanze entrano nel vivo, gli utenti dei social network non sanno mai cosa aspettarsi. Perché sanno bene, in fin dei conti, che le loro beniamine troveranno sempre e comunque il mondo di sorprenderli. Di mozzare loro il fiato con nuovi contenuti da urlo.

In questo, converrete certamente con noi, Valentina Vignali è senz’altro una maestra con la “M” maiuscola. Eclettica ed ironica, divertente e mai scontata, seguirla su Instagram o su qualunque altra piattaforma significa imbattersi regolarmente in scatti e video da capogiro. Accade tutti i giorni dell’anno, essendo lei un’autentica traveller che sa come spassarsela ovunque vada. Ma, durante la bella stagione, il suo profilo social diventa un vero e proprio concentrato di meraviglie. Lo dimostra il fatto che nelle ultime ore abbia postato talmente tante di quelle foto che sarà stato davvero difficile, per i fan, tenere a bada la fantasia. Soprattutto se consideriamo la tipologia di scatti che la cestista ha inteso condividere con loro.

Saprete bene, certamente, che la splendida Valentina, che ha anche partecipato ad una delle recenti edizioni del Grande Fratello Vip, è una delle influncer più sexy del panorama social. La verità, però, è che ad un sex appeal come il suo non ci si abitua mai. Che si corre il rischio di rimanere sempre e comunque abbagliati dalla sua incredibile sensualità.

Valentina Vignali, le foto abbondano e la fantasia galoppa

Ecco perché il carosello di foto che la regina di Instagram ha postato nelle ultime ore ha fatto parlare così tanto di sé. Perché abbia stregato in maniera così evidente la foltissima platea di sostenitori – sapevate che ne ha oltre due milioni? – che seguono il suo affollato profilo.

Nel weekend, vi basterà dare un’occhiata alla sua gallery e alle sue storie per rendervene conto, la Vignali è stata “martellante”. In senso buono s’intende, naturalmente. Non si è risparmiata, ma ha anzi tirato fuori dal cilindro gli scatti e i contenuti più bollenti che potesse condividere. Il tutto in un crescendo di emozioni che avrà senz’altro spiazzato i suoi fan.

Prima c’è stata la foto con l’abito rosso dallo spacco praticamente inguinale, poi quella in cui indossava un altro vestito da sera con il corpetto stretto come una seconda pelle. Infine quella, ancor più sexy, in cui sfoggiava un abito stretch maculato, caratterizzato da un’ampia scollatura che poco spazio lasciava all’immaginazione. Nessuna pietà, dunque, per i fan. E meno male.