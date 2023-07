Valentina Vignali fa scomparire la Ferrari: avrete occhi solo per i suoi shorts

Valentina Vignali, tutti gli occhi su di lei: il suo fascino è talmente irresistibile da aver fatto passare in secondo piano la Ferrari alle sue spalle.

Una bellezza dai capelli scuri che incorniciano un viso meraviglioso, dotata di un fisico mozzafiato: Valentina Vignali sa come attirare le attenzioni degli utenti e, con l’ultimo scatto apparso sul suo profilo, si è proprio spinta oltre ogni limite. Giocatrice di basket e modella, ha stregato i social con una foto in cui sfoggia un paio di shorts assolutamente illegali, che mettono per bene in risalto le sue curve strepitose.

Classe 1991, Valentina Vignali ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro. Fin da bambina ha iniziato a praticare basket, dimostrando di avere un talento eccezionale, e nel frattempo ha cominciato a muovere i primi passi nel settore della moda, riscuotendo anche in questo caso ottimi risultati. Determinata, professionale ed estremamente affascinante, è riuscita a farsi strada in entrambi i mondi, conciliando le sue passioni più grandi.

Il successo per lei è arrivato quando, dopo aver preso parte al concorso di bellezza Miss Italia, è entrata nel cast di “Uomini e Donne” nel 2012 in qualità di corteggiatrice. In seguito alla partecipazione alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, è apparsa in diversi programmi in qualità di ospite ed opinionista. “Lucignolo”, “Pomeriggio Cinque” e “Avanti un Altro” sono solo alcuni.

Valentina Vignali infiamma il web in shorts e top bianco: una vera meraviglia

Nel 2019 la splendida atleta è diventata una coinquilina del “Grande Fratello”. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico, rivelandosi una delle concorrenti più apprezzate dell’edizione. Gli spettatori hanno perso la testa per lei – che ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua bellezza – e il suo seguito online è aumentato notevolmente.

Oggi quello di Valentina è uno dei volti più amati del web e lei stessa si è affermata come una vera e propria star dei social, tra scatti mozzafiato, collaborazioni e viaggi in location da sogno. Di recente, ha deliziato i follower con la foto che vi proponiamo, nella quale è possibile vederla con indosso un paio di sensualissimi short. I pantaloncini sono abbinati ad una top bianco e ad un paio di stivali alti fino al ginocchio neri.

Il look della modella, che nello scatto indossa un paio di occhiali scuri da vera diva, è stato molto apprezzato dagli utenti: la mise le calza a pennello e mette in evidenza le sue belle curve, tanto da aver catturato l’attenzione dei fan, i quali hanno tralasciato totalmente la Ferrari che si trova alle sue spalle.