Alcaraz, è stata lei a cambiargli la vita: il dolce segreto di Carlitos

Alcaraz, c’è una lei inaspettata nella vita del numero 1 del mondo. E il suo contributo, a Wimbledon, è stato determinante.

I colpi da fuoriclasse, la mentalità da campione. Carlos Alcaraz era un predestinato, solo che lui non lo sapeva. Non ancora, per lo meno. Ha suscitato grande tenerezza il video, girato quando aveva 12 anni soltanto, in cui ammetteva candidamente che il suo sogno nel cassetto era quello di vincere il Roland Garros e Wimbledon.

Non poteva immaginare che quel sogno, almeno in parte – per il momento, s’intende – si sarebbe realizzato. E ancor prima di quanto osasse sperare, per di più. Perché la coppa dello Slam britannico, che potrà ora esporre in bacheca insieme a quella dello Us Open, l’ha portata a casa a vent’anni appena. Ha bruciato le tappe, il “piccolo” fenomeno di Murcia, lasciando a bocca aperta il popolo del tennis e, soprattutto, Novak Djokovic, che si è visto spodestato dal regno nel quale aveva regnato incontrastato per molti e lunghissimi anni. Dinanzi al talento dell’iberico, però, non si può fare altro che una cosa: inchinarsi, prenderne coscienza.

Qualunque paragone pretestuoso, qualunque cosa si possa dire sul suo conto, lascia il tempo che trova. Tutti vorrebbero capire, però, come tale successo sia possibile. Cosa possa averlo favorito e quali “segreti” il numero 1 del mondo nasconda nel suo già incredibile arsenale di colpi. Uno di certo ce l’ha, sì. Ed è, come scoprirete tra poco, davvero dolcissimo.

Alcaraz e Martina, quando l’unione fa la forza

Non è certo che Alcaraz abbia una fidanzata, benché le indiscrezioni in questo senso siano piuttosto insistenti. Il suo nome sarebbe, secondo i rumors, Maria Gonzalez Gimenez, che di anni ne ha 23 e che condividerebbe con il suo presunto boyfriend la passione per il tennis.

C’è un’altra donna, però, nella vita di Carlitos. Una donna che, a quanto pare, ha in parte il merito della straordinaria vittoria di domenica scorsa sul campo centrale di Wimbledon. Quando ha portato in “processione” la coppa tra le lussureggianti sale dell’All England Club, lo si è visto intrattenersi con una certa campionessa arrivata direttamente dal passato. Parliamo di Martina Navratilova, il cui contributo potrebbe essere stato determinante ai fini del trionfo dell’iberico sull’erba britannica.

“È stato il tuo consiglio! – ha esclamato non appena si è imbattuto in lei – Ho fatto più slice. Ho provato a fare tutto quello che mi hai detto”. “Voglio dire – ha poi aggiunto a Tennis Channel quando gli è stato chiesto che rapporto avesse con la leggenda del tennis femminile – nove volte campionessa… devi fare tutto quello che ti dice. E penso che sia stato grandioso”.