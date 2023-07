Tennis, i pronostici sui tornei Atp di martedì 18 luglio

Tennis: tre gli italiani in campo tra Bastad e Gstaad, i due tornei “gemelli” che segnano il ritorno sulla terra rossa.

Tre gli azzurri che sognano di arrivare in fondo al torneo svedese di Bastad, uno dei due Atp 250 insieme a quello di Gstaad che segna il ritorno della terra rossa dopo lo swing su erba, culminato con la vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon.

Si tratta di Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti: gli ultimi due potrebbero scontrarsi al secondo turno nel caso in cui il ligure, entrato da poco a far parte dei primi 100 del ranking mondiale, dovesse imporsi sul finlandese Emiil Ruusuvuori. Arnaldi, altro talento emergente del tennis italiano, ha giocato la sua ultima partita a Wimbledon. A Londra, dopo aver superato le qualificazioni, è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Carballes Baena. Contro Ruusuvuori si profila una battaglia da almeno tre set ma sulla terra è l’azzurro a partire leggermente favorito. Non dovrebbe essere breve neppure il match tra Cecchinato ed il russo Kotov: sul mattone tritato il palermitano, pur reduce da una lunga serie di sconfitte consecutive, è sempre da prendere con le pinze.

Potenzialmente serrata anche la sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Alexander Shevchenko: il giovane russo aveva fatto molto bene agli Internazionali d’Italia e potrebbe sorprendere l’argentino, fratello minore del più quotato Francisco. A Bastad va a caccia di punti preziosi per risalire la classifica anche Alexander Zverev: il tedesco esordirà verosimilmente con una vittoria contro lo slovacco Molcan. Successo alla portata anche per l’argentino Etcheverry, che sulla terra ha una marcia in più.

Tennis, Anderson riparte da Newport

In Svizzera, a Gstaad, oggi rivedremo all’opera Fabio Fognini, pronto a rientrare nel circuito dopo l’infortunio patito al Roland Garros. L’azzurro affronta un alto veterano come lui, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che in passato ha battuto 10 volte su 12.

Tra i match più interessanti ed incerti di giornata c’è quello tra lo svedese Mikael Ymer ed il peruviano Juan Pablo Varillas. La terra è ovviamente la superficie preferita dal sudamericano ma Ymer è reduce da una serie di prestazioni brillanti a Wimbledon, dove a sorpresa ha eliminato la testa di serie Fritz e si è spinto fino al terzo turno. Chiude il programma la sfida tra Stan Wawrinka e Roberto Carballes Baena: lo spagnolo non va mai sottovalutato in un contesto simile ma l’esperienza del 38enne polacco, che di mollare non vuole proprio saperne, dovrebbe fare la differenza. Nell’ultimo torneo su erba a Newport, negli Stati Uniti, c’è l’atteso ritorno di Kevin Anderson, che ha deciso di rientrare dopo aver annunciato il ritiro. Potrebbe esordire con un successo contro il canadese Diallo.

AGGIORNAMENTO ore 10:45: lo svedese Mikael Ymer è stato sospeso per 18 mesi per aver violato le regole antidoping. Varillas affronterà dunque il lucky loser Virtanen, contro il quale partirà nettamente favorito.

BREAKING 🚨 Mikael Ymer has been suspended for 18 months for violating anti-doping rules, ‘despite never having used nor been accused of using banned substances’, after in 2022 the ITF charged him for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. 🤯 pic.twitter.com/QX7oomy8rQ — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 18, 2023