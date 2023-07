Ramos Vinolas-Fognini, Atp Gstaad: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Ramos Vinolas-Fognini è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Gstaad: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

L’infortunio patito al Roland Garros nel match contro l’austriaco Ofner ha impedito a Fabio Fognini di prendere parte alla stagione su erba. Niente swing verde e di conseguenza niente Wimbledon per l’esperto tennista ligure. Che in ogni caso, per ovvi motivi di classifica – attualmente è sol128esimo al mondo – avrebbe dovuto passare dalle pericolose qualificazioni per poter partecipare al terzo Slam stagionale.

L’azzurro ne ha approfittato per rimettersi in sesto e farsi trovare pronto per la parentesi su terra rossa, prima dell’inizio della stagione del cemento con lo swing nordamericano. Riparte dalla Svizzera e da Gstaad, torneo che gli ha concesso una wild card.

Il Fognini pre-infortunio aveva sbalordito tutti, arrivando a giocare il terzo turno a Parigi – all’esordio ha fatto fuori il top 10 Auger-Aliassime – e riscattando così una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. I problemi fisici lo costringono ogni volta a dover ricominciare daccapo ma a Gstaad esordirà con una vecchia conoscenza come lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, di un anno più giovane di lui (classe 1988). Anche l’iberico è ormai nella fase calante della carriera e nell’ultimo periodo ha giocato prevalentemente i tornei Challenger. Nel 2023 Ramos-Vinolas ha disputato soltanto 25 partite nel circuito Atp, perdendone ben 19. Fognini, peraltro, è una delle sue bestie nere: contro l’azzurro ha perso 10 volte in dodici testa a testa. I due non si affrontano dallo scorsa estate, quando sul cemento di Cincinnati l’italiano prevalse 6-2 6-3.

Dove vedere Ramos Vinolas-Fognini in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Gstaad tra Albert Ramos-Vinolas e Fabio Fognini sarà trasmesso martedì 18 luglio in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Ramos-Vinolas e Fognini anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 15:00.

Ramos Vinolas-Fognini: il pronostico

Se Fognini riuscirà a scrollarsi di dosso la ruggine dopo lo stop forzato di un mese e mezzo, dovrebbe avere la meglio per l’ennesima volta sul veterano spagnolo. L’incognita più grande riguarda principalmente le condizioni fisiche dell’azzurro. Si può in ogni caso puntare un gettone su di lui, in un match che potrebbe concludersi al terzo set.