Fognini-Ofner, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Fognini-Ofner è un match valido per il terzo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

In questo Slam parigino Fabio Fognini sembra aver trovato quell’elisir di lunga vita che andava cercando da tempo. Solamente una vittoria separa adesso l’esperto tennista originario di Arma di Taggia, che ha da poco spento 36 candeline, dagli ottavi di finale. Un traguardo che non raggiunge dal 2019, in assoluto uno dei suoi anni migliori, in cui arrivò a vincere il primo Masters 1000 della sua carriera trionfando in quel di Montecarlo.

Nella capitale francese Fognini si è improvvisamente trovato la strada spianata grazie alla vittoria conquistata all’esordio contro il numero 10 al mondo Auger-Aliassime. Contro il canadese, non al meglio per via di un problema fisico, l’azzurro non ha concesso praticamente nulla, liquidando la pratica in tre set. E lo stesso ha fatto nel secondo turno, approfittando della scarsa esperienza dell’australiano Jason Kubler su una superficie come la terra rossa. Partirà coi favori del pronostico anche contro l’austriaco Sebastian Ofner, numero 118 della classifica Atp. Un giocatore da non sottovalutare ma neanche un ostacolo insormontabile, soprattutto per il Fognini visto all’opera nelle ultime partite. Il ligure, che da qualche tempo è nuovamente seguito da Corrado Barazzutti, ha ritrovato la condizione fisica. E, dopo un periodo buio – era scivolato fuori dai primi 130 al mondo – ora può togliersi importanti soddisfazioni se riuscirà ad essere costante anche nei prossimi mesi.

Non ci sono precedenti con l’austriaco, che come lui non ha perso neppure un set finora. Partito dalle qualificazioni, ha eliminato in tre parziali due tennisti statunitensi, tutt’altro che efficaci su superfici più lente come Maxime Cressy e Sebastian Korda. E per la prima volta è approdato al terzo turno del Roland Garros. Soltanto in uno Slam (Wimbledon) si era spinto così lontano: nel 2017 e il nativo di Bruck an der Mur si arrese a Sascha Zverev.

Dove vedere Fognini-Ofner in diretta tv e streaming