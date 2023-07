Emma Raducanu, pit-stop romantico prima di ripartire: paparazzata così

Emma Raducanu, la romantica passeggiata non lascia spazio a dubbi: la delusione dei follower corre sui social network.

Qualcuno si ostina ancora a parlare di rumors, ma è evidente che il tempo delle indiscrezioni sia già bello che finito. Abbiamo così tante prove a disposizione, per argomentare l’ipotesi secondo cui Emma Raducanu sia felicemente fidanzata, che davvero non ce ne servono più.

Le sirene del gossip hanno iniziato a suonare all’impazzata quando, nello scorso mese di maggio, la bella tennista britannica si era recata a Città del Messico per un evento esclusivo organizzato da uno dei marchi di cui è ambassador, ossia Dior. A margine della sfilata aveva postato una serie di fotografie e non si era potuto fare a meno di notare che, in esse, compariva spesso un certo ragazzo. Non ci è voluto molto perché a quel volto venisse associato un nome: lui è Carlo Agostinelli, la sua mamma è responsabile delle pubbliche relazioni della maison francese e pare proprio – anzi, oramai è certo – che sia la dolce metà di Emma. Qualche settimana fa erano stati paparazzati, come se non bastasse, nei pressi della casa londinese della famiglia di lui.

Gli indizi a supporto di questa tesi, insomma, si sprecano. E un altro ancora, se mai aveste bisogno di ulteriori conferme, è saltato fuori nelle ultime ore. Si tratta, ancora una volta, di una fotografia. Un’immagine talmente “sfacciata” che farà ricredere quanti ritenevano che i due fossero solo amici, non avendoli mai visti in atteggiamenti intimi.

Emma Raducanu, doppio misto mano nella mano

In questo scatto la Raducanu e Agostinelli, il cui padre è un ricco imprenditore, passeggiano spensierati e si tengono per mano. Un atteggiamento inequivocabile, dunque, che ha spezzato il cuore ai tanti fan di Emma che speravano che la tennista fosse ancora libera e su piazza.

Invece no. Non vi sono più dubbi, ormai, sul fatto che il suo cuore batta per il bel Carlo. Tanto da essersi concessa un piccolo pit-stop romantico in sua compagnia, rovente come la passione che evidentemente li unisce, proprio nella settimana in cui, almeno a giudicare dai contenuti che aveva postato sui social, ha ripreso ad allenarsi in vista del rientro in campo. La campionessa del Flushing Meadows, lo ricordiamo, è reduce da una stagione tormentatissima.

Ha subito tre interventi chirurgici e ha dovuto rinunciare, pertanto, alla maggior parte dei tornei che si sono disputati negli ultimi mesi. Pare assai difficile, a questo punto, che possa essere in grado di rimettersi in forma in tempo per il “suo” Slam, lo Us Open, che ha vinto due anni fa.