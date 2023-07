Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 18 luglio

Champions League, in programma alcune delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione: notizie e pronostici.

Al momento sono 30, ma tra due giorni resteranno solo in 15. Va in archivio il primo turno di qualificazione alla fase finale della Champions League. In questa settimana, spalmate tra martedì e mercoledì, sono in programma le gare di ritorno. Chi passa stacca un pass per il secondo turno, chi invece avrà la peggio invece proseguirà l’avventura europea in Conference League, partendo dal secondo turno di qualificazione.

Tra i primi a scendere in campo, i lituani dello Zalgiris. La formazione biancoverde avrebbe dovuto fare un sol boccone dei macedoni dello Struga, ma una settimana fa nella gara d’andata, nonostante le numerose occasioni da gol che i baltici sono riusciti a costruire, è terminata a reti bianche. Zalgiris che dovrà dunque conquistare la qualificazione in trasferta: i supplementari, alla luce di come sono andate le cose sette giorni fa, non sono un’utopia ma con ogni probabilità la squadra lituana eviterà la sconfitta nei 90 minuti.

Sheriff Tiraspol, rimonta complicata

Dovrebbe superare il turno anche il Rakow, che a sorpresa ha vinto l’ultima Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. I campioni di Polonia in carica, impegnati in Estonia contro il Flora Tallinn, possono contare su un piccolo ma significativo vantaggio dopo la striminzita vittoria (1-0) dell’andata, ma la sensazione è che stavolta assisteremo ad un match più movimentato e prolifico, visto che gli estoni dovranno per forza scoprirsi.

Qualificazione già in tasca, invece, per il Maccabi Haifa, che a Malta ha travolto 4-0 gli Hamruns Spartans, allenati dall’ex difensore della Lazio Luciano Zauri: il passaggio del turno è ormai una formalità, con un’altra goleada in vista. Chiamato ad una non facile rimonta lo Sheriff Tiraspol, che in Romania è stato battuto 1-0 dal Farul Costanza. In Transnistria, il club che due stagioni fa ebbe la meglio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti nella fase a gironi, parte leggermente favorito in un match che si profila molto tirato ed incerto. I bielorussi del Bate Borisov, fermati all’andata dagli albanesi del Partizani (1-1), nel match di ritorno sfrutteranno il fattore campo, stessa cosa per i bosniaci dello Zrinjski Mostar, favoriti sugli armeni dell’Urartu dopo il sorprendente 1-1 di una settimana fa.

Dovremmo assistere ad un altro match da tre gol complessivi in TNS-Hacken, con gli svedesi che dopo il 3-1 dell’andata otterranno verosimilmente un altro successo comodo sui gallesi. Qualificazione a rischio, infine, per lo Shamrock Rovers, che in Islanda sarà chiamato ad una difficile rimonta dopo aver perso 1-0 in casa. Non è scontato che ci riesca.

Champions League: probabili vincenti

Zalgiris o pareggio (in Struga-Zalgiris, ore 17:00)

Rakow (in Flora Tallin-Rakow, ore 19:00)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Sheriff Tiraspol-Farul Costanza, ore 19:00)

Zrinjski Mostar (in Zrjniski Mostar-Urartu, ore 20:00)

Breidablik o pareggio (in Breidablik-Shamrock Rovers, ore 21:15)

La partita da almeno un gol per squadra

BATE Borisov-Partizani, ore 20:00