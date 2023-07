Champions League: i pronostici sulle partite dell’11 luglio

Champions League, iniziano le qualificazioni alla fase a gironi dell’edizione 2023-2024: notizie e pronostici sui match d’andata.

Tutto pronto per il primo turno di qualificazione nella “nascente” Champions League. Riapre i battenti la massima competizione continentale per ordine d’importanza, a distanza di poco più di un mese dall’epilogo della precedente edizione, terminata con il successo del Manchester City di Pep Guardiola sull’Inter nella finale di Istanbul, decisa da una rete di Rodri nel secondo tempo. Dopo il turno preliminare, che ha visto sfidarsi solamente sei squadre, iniziano le qualificazioni vere e proprie che ci accompagneranno per tutta l’estate.

Si parte con il primo turno: 30 club sono pronti a sfidarsi tra andata e ritorno: chi viene eliminato “retrocede” automaticamente nel secondo turno di qualificazione della Conference League. Tra questi c’è anche il Maccabi Haifa, che un anno fa si rese complice della clamorosa eliminazione della Juventus dalla fase ai gironi della Champions League.

Gli israeliani saranno di scena a Malta contro gli Hamrun Spartans, allenati dall’ex difensore della Lazio Luciano Zauri: la loro vittoria non sembra essere in discussione, anche se non è da escludere che subiscano almeno un gol in una serata maltese che si preannuncia rovente a livello meteorologico. Dovrebbe iniziare con un successo anche il percorso di Ludogorets e Ferencvaros, due squadre ormai abituate a frequentare palcoscenici importanti. I bulgari, che lo scorso anno fecero sudare la Roma nei gironi di Europa League, sono nettamente favoriti sui kosovari del Ballkani, mentre gli ungheresi faranno valere il maggior tasso tecnico nella sfida con il Klaksvik, club delle Isole Faroe.

Eviteranno verosimilmente la sconfitta in trasferta sia Zrinjski Mostar che Bate Borisov, che sembrano avere qualcosa in più rispetto a Urartu e Partizani Tirana. Vittoria alla portata invece per i lituani dello Zalgiris, che davanti al proprio pubblico dovrebbero prevalere sullo Struga. Non saranno avere di gol, infine, le partite che vedono protagonisti Qarabag e Rakow: quest’ultimo lo scorso anno si è laureato a sorpresa campione di Polonia.

Champions League: probabili vincenti

Zrinjski Mostar o pareggio (in Urartu-Zrinjski Mostar, ore 17:00)

Zalgiris (in Zalgiris-Struga, ore 18:00)

Ludogorets (in Ballkani-Ludogorets, ore 20:45)

Ferencvaros (in Klaksvik-Ferencvaros, ore 20:45)

Bate Borisov o pareggio (in Partizani Tirana-Bate Borisov, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

Hamrun Spartans-Maccabi Haifa, ore 20:00

Ballkani-Ludogorets, ore 20:45