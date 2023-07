Tennis, il buongiorno si vede dal mattino: risveglio da bollino rosso

Tennis, la foto che ha pubblicato per dare il buongiorno ai suoi follower è incantevole: al di là di quei bottoni non c’è nulla.

Non si può proprio dire che la dea bendata lo abbia avvantaggiato, quando all’All England Club è scoccata l’ora del fatidico sorteggio del tabellone maschile. Avrebbe potuto imbattersi in chiunque, potenzialmente, ma alla fine gli è toccato in sorte uno degli avversari più temibili in gara allo Slam londinese.

Dopo un primo turno tutto sommato agevole, contro un avversario che non è parso per nulla a suo agio sul tappeto verde di Wimbledon, Diego Schwartzman ha dovuto vedersela nientepopodimeno che con Jannik Sinner. Un secondo turno bello tosto, dunque, che non gli ha lasciato scampo. Il numero 1 d’Italia ha battuto il suo rivale argentino in tre set, lasciandogli 7 game appena. L’altoatesino ha così spiccato il volo verso il turno successivo, mentre al trentenne di Buenos Aires non è rimasto altro da fare che preparare le valigie e lasciare la capitale britannica.

Ha fatto ritorno a casa, in attesa che il terzo torneo del Grande Slam si concluda e che sia tempo, per lui e per tutti i tennisti che vi hanno preso parte, di inaugurare un altro capitolo di questa stagione scoppiettante. Potrà godersi, almeno per qualche giorno, la compagnia della dolce Eugenia De Martino, la bellissima fidanzata che lo accompagna in ogni avventura e in ogni trasferta, o quasi.

Tennis, vietato guardare al di là della giacca: visione illegale

Diego ed Eugenia si sono innamorati all’incirca tre anni fa e, da quel momento, non hanno più potuto fare a meno l’uno dell’altra. Sono molto affiatati e, in Sud America, sono anche parecchi popolari. Talmente tanto da aver fondato, qualche tempo fa, un brand di abbigliamento tutto loro.

Se Schwartzman è conosciuto per le sue imprese nel mondo del tennis, la De Martino non è conosciuta solo ed esclusivamente per via del suo status di wag. Lei è un’affermata modella ed influencer e la si vede spesso, sui social network, alle prese con shooting ed eventi di moda. Non in questi giorni, però. Ora è tempo, per lei, di “coccolare” Diego dopo la disfatta di Wimbledon.

Solo di tanto in tanto, batte un colpo su Instagram. Lo ha fatto proprio qualche ora fa, quando ha postato uno scatto incendiario per augurare il buongiorno ai suoi follower. Indossa un pigiama molto elegante, la bella lady Schwartzman, ma non guardate al di là della giacca da camera. Sotto non indossa nulla ed è proprio per questo motivo che la foto ha mandato in tilt la nota piattaforma.