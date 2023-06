Tennis, il look da Lara Croft è irresistibile: quanti like per Eugenia

Tennis, il look da Lara Croft ha lasciato tutti a bocca aperta. Ed è subito pioggia di like e commenti per la meravigliosa modella.

Da quando ha ufficializzato la sua relazione con uno dei tennisti più apprezzati del momento, ha attirato le attenzioni dei tifosi che non si sono certamente lasciati sfuggire la sua bellezza. I suoi post riescono sempre a scatenare l’entusiasmo dei follower e in poco tempo si è affermata come una delle wag più seguite sui social. Di recente ha sfoggiato un look da Lara Croft irresistibile, lasciando ancora una volta tutti incantati.

Eugenia De Martino e Diego Schwartzman formano una delle coppie più amate dagli appassionati di tennis. La loro relazione ha avuto inizio tre anni fa e, da allora, non si sono più lasciati. Uniti da una bellissima affinità, hanno anche dato vita ad un brand tutto loro, Pek&Peky, diventato molto popolare nel Sud America e in particolare in Argentina, il Paese d’origine di entrambi.

I due formano una bellissima coppia e, nonostante i numerosi impegni lavorativi, trovano sempre un modo per ritagliarsi del tempo da passare insieme. Schwartzman, ex numero 8 del ranking ATP, è costantemente impegnato tra allenamenti e match di tennis. Mentre De Martino, da parte sua, è un’affermata modella ed influencer alle prese con shooting ed eventi di moda.

Tennis, Eugenia De Martino in modalità Lara Croft: look sbarazzino ed estremamente sensuale

Da quando la relazione con Schwartzman è stata resa ufficiale, De Martino ha inevitabilmente attirato le attenzioni di milioni di appassionati di tennis, i quali non hanno potuto fare a meno di notare la sua incantevole bellezza. Sui social condivide spesso scatti in cui è possibile vederla al lavoro, ma anche foto in cui si mostra nella sua quotidianità, sfoggiando tutto il suo fascino naturale.

Sempre molto attiva online, recente tra le sue storie è apparsa l’immagine che vi proponiamo. Ovviamente non è passata inosservata e, anzi, è stata inondata dai like dei follower. Nel selfie allo specchio la modella è in piena modalità Lara Croft, con indosso un look total black caratterizzato da un crop top e una minigonna con tanto di tasca e mega cintura.

L’outfit le sta meravigliosamente e ricorda proprio la protagonista di “Tomb Raider”. L’abbinamento mette per bene in risalto la sua fantastica silhouette e in particolare le sue bellissime gambe. De Martino ha deciso di lasciare i capelli biondi sciolti, dando al look un’aria ancora più sbarazzina. La fidanzata di Schwartzman, con questa foto, è riuscita per l’ennesima volta a sorprendere i fan, lasciandoli stregati.