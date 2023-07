Tennis, l’abito è divino ma lei di più: curve a tutto schermo

Tennis, l’abito scelto per il grande evento è assolutamente divino, ma lei lo è ancora di più: con quelle curve ha infiammato i social.

Il tennis è sempre stata la sua passione più grande e, grazie alla sua determinazione, si è fatta strada conquistando milioni di utenti. Il suo incredibile fascino ha certamente avuto un notevole contributo e, oggi, è a tutti gli effetti l’influencer specializzata nella disciplina più famosa al mondo. Di recente ha vissuto quella che lei stessa ha definito la migliore serata della sua vita e per l’occasione non poteva certamente non sfoggiare un look strepitoso.

La meravigliosa influencer è riuscita a fare breccia nel cuore di tantissimi tifosi senza dover disputare nessun match. O meglio, in passato anche lei si è cimentata nello sport, fermandosi tuttavia al livello universitario e abbandonando le competizioni dopo aver capito che la vita da atleta non faceva per lei. Così ha iniziato a dedicarsi al tennis sotto un’altra prospettiva, ossia quella dei social.

Rachel Stuhlmann ha dato inizio alla sua carriera di influencer con l’intento di condividere il suo amore per la disciplina e di renderla più “cool” e inclusiva. La bella 31enne ha sfidato la tradizione dello sport, in cui la sobrietà gioca un ruolo centrale, dimostrando che anche il tennis può essere divertente e, soprattutto, a prova di curve. Questo, infatti, è sicuramente uno dei suoi tratti principali.

Tennis, Rachel Stuhlmann incanta tutti sul red carpet: un look da vera diva

Ai fan non è di certo sfuggito lo charme di Rachel. Oltre ad avere un bellissimo viso, dai lineamenti che potremmo definire perfetti, è dotata di un fisico mozzafiato e avvenente al quale è davvero impossibile resistere. I suoi post sotto rete, con palline e racchette in mano, hanno conquistato tantissimi utenti permettendole di raggiungere un notevole successo.

La sua dedizione la sta portando lontano e, solamente di recente, ha avuto l’onore di partecipare ad un evento molto importante per lei. Stiamo parlando degli Espy Awards, una sorta di Oscar riservati alle celebrità del mondo dello sport. Per l’occasione l’affascinante Rachel ha deciso di indossa un abito che definire divino è poco: il vestito, caratterizzato da un sensualissimo corpetto abbinato ad una gonna lunga, è assolutamente incantevole.

L’influencer ha fatto la sua comparsa sul red carpet lasciando tutti a bocca aperta. Si è proprio superata, sfoggiando un look iconico che esalta perfettamente le sue forme. Per lei poter partecipare ad un evento simile ha rappresentato la coronazione di un sogno e non ha potuto fare a meno di condividere il suo entusiasmo sui social, tra post e storie dedicati alla serata, che ha descritto come la migliore della sua vita.