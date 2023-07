Kayla Simmons, rischio sbandata: scollatura da brividi

Kayla Simmons, il rischio sbandata – per chi guarda – è clamoroso. La scollatura dell’americana è davvero da brividi

In macchina si guida e basta. Lo sappiamo, è una delle regole fondamentali per non rischiare nulla quando si è al volante. E soprattutto non si deve prendere il cellulare, ancora di meno in questo periodo. Nemmeno se siete fermi al semaforo – è vietato pure in questo caso – o magri in fila mentre state andando al mare. Il rischio sbandata rimane altissimo.

E come direte voi? Beh, il motivo è semplice, soprattutto se su Instagram seguite Kayla Simmons, una che di sbandate ne ha date sicuramente a molte persone nella sua vita e che adesso lo fa attraverso i social. Nel corso di queste settimane più volte vi abbiamo parlato di lei, di quello che riesce a dare ai social, di quegli scatti mozzafiato che mai e poi mai nessuno immaginava di vedere. E invece è così. E anche stavolta a sbandata l’ha data, soprattutto perché anche lei era in macchina. Una scollatura davvero da brividi.

Kayla Simmons, la scollatura è clamorosa

Chiusa in un vestitino azzurro che è evidente è troppo stretto per quelle che sono le sue forme, la 27enne pallavolista abbassa anche le spalline per chissà, magari cercare di prendere un poco d’aria. Quell’aria della quale tutti noi avremmo bisogno nel momento in cui lei decide di mettere un selfie sul suo profilo social che forse anche grazie a questi articoli sta raggiungendo dei numeri ancora più importanti.

Lei anche è in macchina mentre si scatta questo selfie, un selfie esagerato, uno di quelli che davvero riescono ad entrare nella testa di tutti. In quel di Los Angelese, dove vive, Kayla si è fatta conoscere dai tifosi, che fin da subito non hanno potuto fare a meno di notare il suo incredibile fascino oltre che le sue doti atletiche. Insomma, una ragazza incredibile che non smette mai di stupire.