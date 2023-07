Alcaraz sempre più vicino ad Emma Raducanu: un piano infallibile

Alcaraz e la sua collega Emma Raducanu non sono più così distanti: c’è una cosa che dovete assolutamente sapere.

Il destino ha voluto che entrambi realizzassero il sogno di vincere uno dei tornei del Grande Slam nella magica cornice del Flushing Meadows. Eppure, Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu hanno in comune molto di più della semplice e comprensibilissima predilezione per lo Us Open.

Sia il numero 1 del ranking maschile che la tennista britannica, ferma ai box da diversi mesi per via dei tre interventi subiti, sono per ovvie ragioni popolarissimi. Lei lo è un pelo di più, per la verità, ma è solo una questione di “tempistiche”. La Raducanu ha trionfato all’Arthur Ashe Stadium nel 2021, mentre l’iberico lo ha fatto 365 giorni dopo ed è, quindi, leggermente “indietro”, almeno su questo piano, rispetto a lei. Non in termini di guadagni, certamente, essendo i due giovani talenti del tour nella top ten dei tennisti più ricchi secondo Forbes. Carlos ha sinora monetizzato il suo talento direttamente in campo, vincendo una marea di titoli, di punti e, ovviamente, di denaro.

La bella britannica dal sorriso smagliante è ricca, invece, più per i suoi contratti di sponsorizzazione che non per i suoi successi tennistici. Dopo aver trionfato allo Us Open non è infatti più riuscita, salvo qualche rara eccezione, a stupire il suo pubblico e ad aggiungere nuovi pezzi alla sua bacheca. Cosa che non le ha impedito, in ogni caso, di incrementare il suo patrimonio.

Alcaraz ed Emma Raducanu coppia milionaria

Emma Raducanu è quindi, a tutti gli effetti, il modello a cui Carlos Alcaraz intende rifarsi. Lo dimostra il fatto che il fenomeno di Murcia, di recente, abbia firmato diversi nuovi contratti ed ampliato, dunque, il suo “bagaglio” di sponsorizzazioni.

Collaborava già da tempo con grandi marchi come Calvin Klein, Rolex, Nike e BMW, ma il suo obiettivo, come riferisce l’Express, è quello di “massimizzare la sua immagine a livello globale”, proprio come ha fatto Emma. Nell’agenda dello spagnolo, come riferito dal suo manager Albert Molina, ci sarebbero perciò tre incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro, dopo quello, molto proficuo, con Louis Vuitton, con il quale è da poco in affari.

Alcaraz potrebbe chiudere, a breve, tre contratti che lo renderanno ancor più ricco. Si vocifera che stia per raggiungere l’intesa con un noto marchio di bevande, ma di più non si sa. Di certo c’è solo che Carlitos è sempre più vicino ad Emma. E non possiamo escludere, a questo punto, che possa addirittura superarla in termini di popolarità. Soprattutto se, come crediamo, la sua carriera continuerà ad essere costellata da così tanti ed ineguagliabili successi.