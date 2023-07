I pronostici di venerdì 14 luglio: Superettan, Liga Profesional e amichevoli

I pronostici di venerdì 14 luglio: oltre alle sempre più numerose amichevoli si gioca anche in Svezia, Romania, Finlandia e Argentina.

L’Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic è in ritiro nella regione dell’Algarve, in Portogallo. Non può ancora disporre dei suoi big, che rientreranno dalle vacanze solo nei prossimi giorni, ma nonostante la loro assenza dovrebbe raccogliere un altro successo nell’amichevole contro la Farense, formazione che milita nella seconda serie portoghese.

Il Panathinaikos finora ha vinto tutte le amichevoli disputate: un successo dei greci è assai probabile anche nel test con gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva. In campo anche due squadre di Ligue 1, Lens e Nizza. I giallorossi di Haise, che quest’anno giocheranno la Champions League, affrontano l’Amiens, mentre il Nizza è impegnato contro il Losanna: i gol non dovrebbero mancare, così come nell’amichevole tra Viktoria Plzen e Copenaghen.

Pronostici altre partite

In Superettan l’Oster avrà verosimilmente la meglio sullo Skovde, in Romania invece occhio al Sepsi, fresco vincitore della Supercoppa, che dovrebbe segnare almeno un gol in casa del Rapid Bucarest. Nella notte si gioca anche in Argentina: il Talleres ha buone possibilità di evitare la sconfitta in casa di un Huracan in crisi.

Vincenti

• Oster (in Oster-Skovde, Superettan, ore 19:00)

• Panathinaikos (in Panathinaikos-Hapoel Beer Sheva, amichevole, ore 21:00)

• Al-Nassr (in Farense-Al-Nassr, amichevole, ore 21:30)

• Talleres o pareggio (in Huracan-Talleres, Liga Profesional, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lens-Amiens, amichevole, ore 16:00

• Austria Vienna-Galatasaray, amichevole, ore 19:30

• MP-JaPS, Ykkonen, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Losanna-Nizza, amichevole, ore 16:30

• Viktoria Plzen-Copenaghen, amichevole, ore 17:00

• Rapid Bucarest-Sepsi, Liga I Romania, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Godoy Cruz-Defensa y Justicia, Liga Profesional, ore 00:00