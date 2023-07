Veronica Angeloni, caldo asfissiante: così scollata fa sudare Instagram

Veronica Angeloni, la pallavolista fa sudare Instagram: scollata in questo modo il caldo si sente il doppio. Ecco l’ultimo scatto

In questi giorni di temperature davvero bollenti dove non si trova in nessun modo riparo dal caldo se non dentro casa con il condizionatore acceso – il ventilatore fa girare nonostante tutto aria calda – c’è chi decide, con i suoi scatti, a rendere ancora più bollente il tutto.

Sono tante in questo momento le ragazze su Instagram che si fotografano al mare e poi decidono di piazzare il post sui social che fa alzare davvero la temperatura. Ma c’è chi al mare non ci può andare o forse non ci vuole andare, ma questo non nega il fatto di poter essere provocanti al punto giusto senza scadere nel volgare. Ed è evidente che in questo modo ci sta riuscendo la bella pallavolista Veronica Angeloni, che nell’ultimo selfie che l’ha vista protagonista ha deciso di scollarsi in maniera pesante per combattere come detto le temperature delle quali parlavamo prima. Ma questo purtroppo non permette a chi la segue di sentire refrigerio. Anzi, tutt’altro.

Veronica Angeloni, il nuovo selfie è bollente

Una magliettina cortissima che lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione dei propri follower. In questo modo Veronica Angeloni ha deciso di combattere il caldo. Una magliettina chiusa davanti ma troppo in basso. Ed è normale che in questo modo la temperature sale in maniera vertiginosa. Così proprio com’è la sua scollatura.

La Angeloni, comunque, è una di quelle donne assai importanti nel mondo sportivo che, oltre a far venire i brividi i calore ai propri fan è una di quelle assai impegnate nel social. Nei mesi scorsi infatti è stata scelta come ambassador per un progetto sul tema della cultura e dell’emancipazione femminile. Anche in quel caso, la bella Veronica è riuscita nel suo intento, quello di dimostrare che i muscoli non escludono la femminilità, e viceversa. “Durante la settimana – ha detto la Angeloni quando annunciò il progetto – sono tenuta a essere sempre sportiva, per comodità e per priorità del mio lavoro. A maggior ragione anche per questo, quando posso, quando esco ed ho dei momenti liberi, mi ritaglio degli spazi per usare outfit alla moda. Mi piace molto avere anche qualcosa di più particolare rispetto alla moda standard e se posso metto anche un accessorio, che fa un po’ la differenza”.