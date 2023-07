Gratta e Vinci, 100mila euro già incassati: lo hanno saputo così

Gratta e Vinci, i 100mila euro sono già stati incassati. E chi ha venduto il tagliando lo ha saputo solamente in questo modo

Anche se non siamo decisamente ai livello di giugno, quando davvero i Gratta e Vinci hanno regalato delle cifre pazzesche a chi ha deciso di giocare, anche luglio si sta rivelando un mese fortunato per quelli che decidono di tentare la fortuna in questo modo.

Il colpo questa volta è stato piazzato – così come riporta Agimeg.it – a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, dove nella tabaccheria di Francesco e Andrea Marigliano, nella centralissima piazza della cittadina, un fortunato ha vinto con un tagliando Numerissimi dal valore commerciale di 10euro, la bellezza di100mila euro. Il colpo in questo caso è stato centrato lo scorso 21 giugno – quindi torniamo al discorso di prima anche se è venuta fuori solamente adesso la notizia – e la vincita è stata già incassata dall’uomo, o dalla donna, che hanno comprato il tagliando che si è rivelato vincente.

Gratta e Vinci, è arrivata la certificazione

Il tagliando in questione si conferma uno dei più apprezzati, visto che anche un paio di settimane fa, a Grosseto in questo caso, aveva regalato una vincita identica a quella che si è verificata in Campania. Un colpo che come avete notato prima non è uscito subito alla ribalta, ma solamente dopo diverse settimane.

E come lo hanno saputo gli imprenditori che c’è stata questa vincita? Semplice, perché hanno ricevuto la certificazione ufficiale dal consorzio Lotterie Nazionali che ha comunicato loro che in quel bar è stato centrato il colpo grosso. E come detto la vincita è già stata incassata in maniera del tutto anonima dal fortunato o dalla fortunata, che ha deciso in questo caso in maniera assai evidente di non destare proprio nessun sospetto. Una scelta questa che onestamente ci sentiamo di condividere in pieno, visto che spesso vi abbiamo raccontato di altre situazioni sgradevoli che sono successe nel momento in cui poi è uscita la notizia di una vincita importante. Problemi che hanno toccato tutte le parti d’Italia.