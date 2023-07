Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 13 luglio

Conference League, si parte con il primo turno di qualificazione. Tante squadre sconosciute in campo: notizie e pronostici.

La seconda edizione della Conference League, terza competizione internazionale per ordine d’importanza che ha debuttato solamente due stagioni fa, se l’è aggiudicata il West Ham.

Un gol di Bowen nella finale di Praga ha regalato agli Hammers un trofeo internazionale atteso da decenni. Beffata la Fiorentina, che sperava di succedere alla Roma nell’albo d’oro: fatale una disattenzione difensiva proprio quando il match sembrava andasse ai supplementari. Stavolta dovrebbe essere la Juventus a rappresentare l’Italia in Conference League. Utilizziamo il condizionale perché potrebbe ancora arrivare una sanzione da parte dell’Uefa per i bianconeri, che verrebbero dunque esclusi proprio in favore della stessa Fiorentina, arrivata ottava nell’ultimo campionato. Ad ogni modo la squadra di Massimiliano Allegri entrerebbe in gioco a partire dagli spareggi. Prima andranno in scena ben tre turni di qualificazione: si parte oggi con il primo, a cui prendono parte 60 club perlopiù sconosciuti.

Le previsioni sulle partite di giovedì 13 luglio

L’RFS Riga lo scorso anno capitò nel girone della Viola e, a sorpresa, riuscì a strappare un clamoroso pareggio all’esordio. I lettoni saranno debutteranno in casa del Makedonija Gjorce Petrov e dovrebbero far valere la maggiore esperienza internazionale.

Zilina, Alashkert e Riga FC esordiranno verosimilmente con un successo nei rispettivi impegni con Levadia Tallin, Arsenal Tivat e Vikingur. Eviterà con ogni probabilità la sconfitta anche la Dinamo Batumi, che è al comando della classifica del campionato georgiano: a Tirana l’ex squadra del talento del Napoli Kvaratskhelia dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta. Inter Club d’Escaldes-Vikingur Gota, Pyunik Yerevan-Narva Trans, Dukagjini-Europa, Akureyri-Connah’s Quay e Shkendija-Haverfordwest non saranno partite povere di gol: ne verranno segnati più di due totali. Almeno una rete per parte, infine, in Bruno’s Magpies-Dundalk, Hegelmann-Shkupi e HB Torshavn-Derry City.

Conference League: probabili vincenti

RFS Riga (in Makedonija Gjorce Petrov-RFS Riga, ore 17:30)

Zilina (in Zilina-Levadia Tallinn, ore 17:30)

Alashkert (in Alashkert-Arsenal Tivat, ore 18:00)

Riga FC (in Riga FC-Vikingur Reykjavik, ore 19:00)

Dinamo Batumi o pareggio (in Tirana-Dinamo Batumi, ore 20:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Bruno’s Magpies-Dundalk ore 18:00

Hegelmann-Shkupi, ore 19:00

HB Torshavn-Derry City, ore 20:00