Svitolina-Vondrousova, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Svitolina-Vondrousova è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Rimettere piede nel circuito dopo la maternità, si sa, è sempre un’incognita. Non è scontato che si riesca a ritornare ai livelli precedenti, soprattutto se si è quasi alla soglia dei 30 anni.

Lo stop forzato sembra invece aver addirittura giovato ad Elina Svitolina, a un passo dalla sua prima finale in un torneo del Grande Slam nonostante abbia ripreso la racchetta in mano soltanto qualche mese fa. La giocatrice ucraina, entrata nel tabellone principale di Wimbledon grazie ad una wild card, si ritrova a sorpresa tra le prime quattro. C’era riuscita già una volta in passato: era il 2019 e nel penultimo atto di quell’edizione dei Championships dovette arrendersi a Simona Halep. Senz’altro una bellissima storia quella della Svitolina, che già nell’ultimo Roland Garros aveva dimostrato di essere competitiva, spingendosi fino ai quarti di finale. Ha fatto addirittura meglio a Londra, eliminando avversarie di tutto rispetto, cominciando da Venus Williams e finendo alla numero uno al mondo, Iga Swiatek, piegata due giorni fa al termine di tre emozionanti set (7-5 6-7 6-2).

Un altro scalpo illustre dopo quelli di Mertens, Kenin e Azarenka che la nativa di Odessa si era già presa nei turni precedenti, sovvertendo spesso i pronostici della vigilia.

Saprà ripetersi anche contro l’altra grande sorpresa di questo Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova? La classe ’99 è più giovane della Svitolina ma a differenza della giocatrice ucraina ha già disputato una finale Slam, nel 2019 al Roland Garros. Sull’erba però, superficie apparentemente a lei poco congeniale, nessuno credeva che potesse fare tanta strada: prima di quest’anno aveva vinto a malapena una partita sui prati dell’All England Club. Si è invece resa protagonista di una corsa clamorosa, facendo fuori ben quattro teste di serie (Kudermetova, Vekic, Bouzkova, Pegula) e giungendo sino alla semifinale. Prima di lei c’erano riuscite solamente due tenniste, Zheng e Strycova.

Dove vedere Svitolina-Vondrousova in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali di Wimbledon tra Elina Svitolina e Marketa Vondrousova sarà trasmesso giovedì 13 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 14:30.

Svitolina-Vondrousova: il pronostico

Le due si conoscono molto bene, essendosi incontrate cinque volte in passato. La Svitolina è in vantaggio 3-2, ma è stata la Vondrousova ad aggiudicarsi gli ultimi due incontri in ordine cronologico. I bookmaker “premiano” la ceca, finora davvero sbalorditiva grazie al suo gioco sempre molto vario, ma non si può sottovalutare la determinazione dell’ucraina, che ha dalla sua la maggiore esperienza: una donna in missione. Immaginiamo una semifinale molto equilibrata, che potrebbe terminare al terzo set.