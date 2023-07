Superenalotto, oltre 2milioni di euro con l’estrazione straordinaria

Superenalotto, oltre 2 milioni di euro con l’estrazione straordinaria. Ecco le vincite che sono state piazzate con il gioco del venerdì

Ve ne parliamo da oltre un mese a questa parte e adesso è realtà: l’estrazione del venerdì del Lotto e del Superenalotto c’è stata, per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpita da una alluvione nei mesi scorsi che ha messo in ginocchio l’intera regione.

Fondi che, come detto e come vi abbiamo spiegato, verranno interamente girati alla regione italiana che ha subito danni ingenti. L’estrazione del venerdì infatti – che sarà attiva fino all’ultimo giorno dell’anno – ha solamente questo obiettivo, quello ricavare soldi da destinati al popolo emiliano. Ma non solo ovviamente, ci sono anche dei premi da erogare e secondo quanto riportato da Agimeg.it, il primo concorso anche sotto questo aspetto è stato molto fortunato. Non solo i giocatori hanno apprezzato il fatto di poter avere quella adrenalina un giorno in più durante la settimana, ma alcuni di loro sono stati anche fortunati. Non solo per quanto riguarda il Superenalotto, ma anche il gioco del Lotto.

Superenalotto, ecco le vincite del venerdì

“Nella prima estrazione speciale del venerdì, quella del 7 luglio, il Lotto ha distribuito vincite per 3,7 milioni di euro. Poco meno di un terzo delle vincite è finito su Roma, la ruota che ha distribuito più premi nel concorso del venerdì” si legge sul sito specializzato in Italia. Le due vincite più altre al Lotto sono state ottenuto a Milano e San Michele al Tagliando, in provincia di Venezia, dove due terni secchi hanno regalato la bellezza di 48mila euro.

“Anche al SuperEnalotto il quarto concorso settimanale ha avuto un ottimo gradimento da parte degli appassionati. Sono stati infatti assegnati 425.895 premi, per un totale di 2.765.731 euro vinti. A festeggiare soprattutto i due giocatori che hanno centrato 5 punti e che hanno incassato ognuno oltre 56.000 euro”. Insomma, soldi che vanno in Emilia, quelli delle giocate, ma ci sono anche quei giocatori vincenti che hanno come giorno fortunato il venerdì. E pensare che c’è ancora qualcuno che crede che non sia un giorno così, ma uno di quelli che i più scaramantici, soprattutto quando è in combinazione con il 17, toglierebbero proprio dal calendario.