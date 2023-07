Medvedev-Eubanks, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Medvedev-Eubanks è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Christopher Eubanks ricorderà a lungo quest’edizione dei Championships, in cui si è reso protagonista di un incredibile exploit che gli ha permesso di arrivare addirittura tra i primi otto giocatori del torneo più prestigioso del circuito.

Quella del 27enne americano, che prima di luglio non aveva mai messo piede tra i primi 40 del mondo, è una delle classiche “favole” che il tennis è in grado di regalare. Nel giro di sole due settimane il “carneade” Eubanks è stato capace di conquistare il suo primo titolo Atp, trionfando nel 250 di Maiorca ed arrivando nientemeno che ai quarti di finale di Wimbledon. Lo ha fatto aprendo una strepitosa striscia di ben nove vittorie consecutive tra l’isola delle Baleari e la capitale inglese. Non perde da allora il giocatore originario di Atlanta, che all’All England Club ha fatto fuori due teste di serie come Cameron Norrie, uno degli idoli del pubblico di casa, e soprattutto Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo battuto al termine di cinque set ed oltre tre ore di gioco. La certezza, al momento, è il servizio, che su una superficie come l’erba è notoriamente una marcia in più. Eubanks però ha dimostrato di essere migliorato anche per quanto riguarda il rovescio, che esegue ad una sola mano.

Cercherà di mettere fine alla sua corsa Daniil Medvedev, a caccia della sua prima semifinale a Wimbledon. Lineare il percorso del russo, numero 3 al mondo, che dopo tre vittorie comode comode contro Fery, Mannarino e Fucsovics, ha eliminato anche il ceco Lehecka.

Quest’ultimo è stato costretto a ritirarsi per infortunio al termine del secondo set ma con il nativo di Mosca in vantaggio di due set. Una sorta di “rivincita” per Medvedev. Che un anno fa da numero uno al mondo non poté partecipare a causa del ban deciso dagli organizzatori nei confronti dei giocatori russi e bielorussi in seguito all’aggressione dei loro rispettivi paesi all’Ucraina. Medvedev ha già affrontato Eubanks e l’unico precedente è anche abbastanza recente. I due si sono affrontati lo scorso marzo sul cemento di Miami, con il russo che ha avuto la meglio 2-0, con qualche sofferenza di troppo nel secondo set.

Dove vedere Medvedev-Eubanks in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di Wimbledon tra Daniil Medvedev e Christopher Eubanks sarà trasmesso mercoledì 12 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 15:30.

Medvedev-Eubanks: il pronostico

I bookmaker non credono ad un’altra impresa del sorprendente tennista americano. Il russo è nettamente favorito, com’è giusto che sia. Ma secondo noi ci sarà partita, con Eubanks che sfruttando i suoi colpi potenti e il suo insidioso rovescio potrà mettere in difficoltà Medvedev in più d’una occasione. L’americano con ogni probabilità si aggiudicherà almeno un set e non è da escludere che uno di questi termini al tie break.