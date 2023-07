Federica Pellegrini principessa d’altri tempi: in bikini fa viaggiare i fan

Federica Pellegrini, la campionessa azzurra che ha lasciato la vasca sembra una principessa d’altri tempi. In bikini fa viaggiare i fan

Da quando ha lasciato la vasca, dopo aver vinto tutto quello che era possibile vincere nella sua carriera, Federica Pellegrini oltre a sposarsi ha iniziato una nuova vita dopo quella ricca di sacrifici che faceva quando era un’atleta professionista. Forse in questo momento sarebbe in qualche circolo a sudare dentro la piscina e poi a sudare in palestra. E invece no, è in mezzo al mare.

Una principessa d’altri tempi la veneta. Una donna bellissima che adesso sta mettendo in risalto quella femminilità che per molto tempo ha nascosto dentro quel costume tutto d’un pezzo che l’ha accompagnata per buona parte della sua vita. E i fan che la seguono sui social non possono fare altro che applaudire questa scelta, questo cambio repentino di idee sulla vita che la fanno vedere a tutti nella sua bellezza. Una bellezza straordinaria, con degli scatti che fanno anche venire i brividi in alcuni casi. Come uno degli ultimi che ha piazzato la campionessa della piscina, un giro in una “barchetta”.

Federica Pellegrini, il giro nella barca fa viaggiare i fan

Federica Pellegrini si è fatta immortalare in una splendida goletta d’epoca tutta in legno del 1994. Ma Maby II, che organizza escursioni per un massimo di 12 partecipanti. All’interno della stessa ovviamente ci sono tutti i comfort possibili e immaginabili, ma quello che interessa a Federica è essere ripresa su questa splendida imbarcazione.

Lei è ovviamente bellissima, una dea al sole, una di quelle che tutti vorrebbero ammirare da vicino una volta sola nella vita. La Pellegrini, che ha frantumato tutti i record nel corso della sua carriera, adesso si gode tutto quello che prima non è riuscita a fare e che non ha potuto fare. E lo fa con la naturalezza della grande donna, quella che è sempre stata anche fuori dalla piscina. Insomma, una bellezza tutta da vedere.