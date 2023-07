Leclerc, la nuova fidanzata fa girare la testa a tutti: è una star di TikTok

Leclerc, la nuova fidanzata del monegasco fa girare la testa a tutti: è una star di Tik Tok ed è già stata a Wimbledon. Ecco chi è

Di nuovo innamorato. Forse per questo le prestazioni in pista sono cambiate. Certo, nell’ultima uscita, quella di Silverstone, non ha fatto benissimo. Anzi male, ma prima, Leclerc era riuscito a piazzare due podi alle spalle del cannibale Max Verstappen.

Un nuovo amore per il monegasco della Ferrari, almeno questo dicono le indiscrezioni. E si parla di una ragazza che su Tik Tok, il social dove vanno di moda i video, spopola. Una francese per Charles, 21 anni, quindi di quattro anni più piccola di lui, che studia a Parigi, sotto la Tour Eiffel. Si è già vista a Wimbledon insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno, e la sua bellezza è davvero strabordante.

Leclerc, ecco chi è la nuova fidanzata

Il nome è Alexandra Saint Mleux e i ben informati hanno già visto che i due si sono scambiati il follow su Instagram. Una situazione che non è da tutti, soprattutto se di mezzo c’è un pilota di Formula Uno amato come Leclerc che, come sappiamo, ha un contratto in scadenza con la Ferrari alla fine del 2024. E che sarà al centro delle attenzioni alla fine del mese di luglio.

A conferma della nuova relazione, inoltre, la francese nuova compagna del “Predestinato” così come è soprannominato Leclerc, è stata avvistata dentro il paddock nel Gran Premio di Montecarlo qualche settimana fa. Mai una foto insieme, vicini, almeno per ora, perché in questi casi meglio tenere lontano il gossip il più possibile. Ma le indiscrezioni portano decisamente a questa nuova relazione per Leclerc, innamorato e forte. Almeno si spera possa riprendere a vincere qualcosa quest’anno, una gara del Mondiale, così come successo spesse volte la scorsa stagione. In questo invece tutte le vittorie sono state targate Red Bull. Ma non sempre può andare bene tutto nella vita.

